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Ten rengi değişen Çinli doktor koronavirüsten öldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 11:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan Çinli doktordan acı haber geldi. Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinde ten rengi değişen doktorun hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi. Çinli doktorun hastalık sonrası ten renginin değişmesi tüm dünyada panik yaratmıştı.

Ten rengi değişen Çinli doktor koronavirüsten öldü!

Koronavirüs olduktan sonra ten rengi beyazdan siyaha dönüşen Çinli doktorun görüntüsü tüm dünyayı ürkütmüştü. O doktor koronavirüsten hayatını kaybetti.

Devlete ait The Paper internet sitesinde yer alan habere göre, 4 ay boyunca Kovid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Hu Weifeng hayatını kaybetti. Hu Weifeng'in koronavirüse yakalandıktan sonra ten rengi değişmişti..

UZUN ZAMAN SONRA KORONADAN ÖLÜM

Çin'de 17 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirilmiyordu. Bu son ölüm, yarından itibaren resmi istatistiklere dahil edilecek.

ÜLKEDE SON DURUM

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre Çin'de bugüne dek 83 bin 22 vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 78 bin 315 Kovid-19 hastası iyileşti, 73 hastanın ise tedavisi sürüyor.

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