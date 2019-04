Tenine uygun yara bandı bulan adam sosyal medyayı salladı

Dünya çapında ırkçılıkla ilgili tartışmalar devam ederken, konuyla ilgili farkındalık yaratmak isteyenler de alışılmış ‘beyaz ırk’ ürünlerine eşitlik getirmeyi sürdürüyor.

Makyaj ürünleri ve ten rengindeki ayakkabılara siyahlara da uyacak tonlar eklenmesi, siyah dansçıları için ten renklerine uygun balerin/balet ayakkabısı üretilmesi gibi girişimlerin ardından bu kez de yara bandı yapıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde yaşayan 45 yaşındaki Dominique Apollon, kestiği parmağı için yara bandı ararken ten rengine uygun bir tane buldu.

Çok duygulandığını söyleyen Apollon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güneş etrafında 45 kere turlamak gerekti ama hayatımda ilk kez kendi ten rengimde bir yara bandına sahip olmanın ne olduğunu biliyorum” diye yazdı.

It's taken me 45 trips around the sun, but for the first time in my life I know what it feels like to have a "band-aid" in my own skin tone. You can barely even spot it in the first image. For real I'm holding back tears. pic.twitter.com/GZR7hRBkJf