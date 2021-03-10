Ten rengini beyazlatıyor, egzamayı gideriyor diye kapış kapış!

Şanlıurfa'da tezgahında 63 çeşit sabun bulunduran Mehmet Halil Akkuş, yaptığı bitkisel sabunlarla halkın saç ve cilt sorunlarına deva olduğunu söyledi. Akkuş, tezgahında bulunan eşek ve keçi sütünden yapılan sabunların pandemi sürecinde vatandaşların en çok tercih ettiği sabunlar olduğunu ifade etti.

''DÜZENLİ KULLANILDIĞINDA TEN RENGİNİ BEYAZLATIYOR''

Koronavirüs sürecinde vatandaşların şampuanı bırakıp kimyasal madde kullanılmadan hazırlanan doğal sabunlara yöneldiğini belirten Mehmet Halil Akkuş, en çok ilginin keçi ve eşek sütünden yapılan sabunların gördüğünü belirterek, "Bitkisel sabunlar, doğal ev yapımı sabunlardır. Kimyasal madde katılmadan yapılıyor. Şu an 63 çeşit sabunumuz var. Bu sabunların içerikleri, yapımları ve etkileri farklıdır. Doğal sabunlar tüm cilt rahatsızlıklarına, saç dökülmesi, kepek, saç diplerindeki bakteri ve lekelere karşı çözüm oluyor. Eşek sütü sabunu özellikle güneş lekelerine, sivilce, akne lekeleri ve kırışıklıklara iyi geliyor. Keçi sütü sabunu da hem lekelere iyi geliyor hem de düzenli kullanıldığı zaman ten rengini beyazlatıyor. Saf defne sabunlarımız ise saçları güçlendiriyor" diye konuştu.