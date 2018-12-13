Tendon hasarı nedir? Tendon hasarı neden olur, belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Kışlık ayakkabı seçimine dikkat! Kalın çorap giyineceğiniz için ayakkabınız dar olmasın, numarayı da ayak parmaklarınızın uzunluğuna göre tercih edin. VM Medical Park Pendik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Rodop aksi halde tendonların zarar görerek, bel ve bacakta ağrı yapabileceğini söyledi. Ayakkabı alırken ekonomik olmasından ziyade ergonomik olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Yanlış ayakkabı seçimi sırt ve bel ağrısından kireçlenmeye, topuk ve bacak tendonlarının zarar görmesine kadar birçok soruna yol açabilir. Ayakkabınızı, ayak parmaklarınızın uzunluğuna ve şekline göre seçmelisiniz. Dar burunlu ayakkabı, parmak tendonlarını zedeleyebilir. Ayakkabıların burun kısmı yuvarlak ve geniş olmalı, parmaklar rahat hareket edebilmeli. Taban dolgusu uygun olmayan ayakkabılar ile ayağın tabanındaki topuktan parmaklara uzanan tendonlar gereksiz olarak gerilir. Ayrıca topuk yüksekliğine bağlı olarak aşil tendonunun aşırı gerilmesi ya da sıkışması da tekrarlayıcı zedelenmeyle, hasarlanmaya neden olabilir.

UYKULARINIZI BİLE KAÇIRABİLİR Tendon hasarı önceleri belirsiz zaman aralıkları ile tam tarif edilemeyen hareketlerle oluşan hassasiyetler olarak kendini belli eder. Zamanla hassasiyet oluş zamanı, etkileyen hareketlerin şekli ve rahatsızlığın belirli noktalarda ağrıya dönüşmesi ile belirginleşir. Aynı aktivitenin yapılmaya devam edilmesi ile şikâyetlerin sıklık ve şiddeti artış gösterir. Hatta harekette ısrarcı olunması ya da uygun tedavi uygulanmaması durumunda günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeyde şiddetlenir. Hasarlanma arttıkça istirahat sırasında da şikâyetler rahatsızlık vermeye başlar. Zamanla uyku bozukluklarına ve sabah ilk harekete başlamada zorluk oluşturan sertliklere neden olabilir. Travmanın devam etmesi ile vücudun hasarı onarmak için oluşturduğu tepkiler artacağı için hasarlanan bölgede hassasiyet, kızarıklık, sıcaklık artışı ve şişlik gibi belirtiler belirginleşmeye başlar. Daha uzun süreli travma ya da tedavisiz kalan olgularda tendon elastikiyetinde azalma, hareket sırasında kıtırtı şeklinde sesler de duyulmaya başlayabilir.

SICAK DEĞİL, SOĞUKLA TEDAVİ EDİLİYOR Tedaviye öncelikle hasarlanmanın nedenini ortadan kaldırarak başlamak gerekir. Bunun için şikâyetlerin vücudun neresinde, ne zaman, hangi hareketler ile ortaya çıktığını belirlemek gerekir. Rahatsızlık yaratan duruş, oturuş, sportif aktiviteler düzenlenmeli, irrite edici uyarılar giderilmelidir. Sebep giderildikten sonra rahatsızlık bölgesindeki sıvı birikimi ile ortaya çıkan sıkışma ve gerilmeleri rahatlatabilmek için soğuk uygulama yapılmalıdır. Soğuk uygulamada sert ve donuk kalıplar yerine yumuşak ve donuk olmayan sıvı malzemeleri kullanmak (naylon torba içinde buzdolabının sebzelik kısmında soğutulmuş su vb.) daha uygun olur. Çünkü sert kalıplar doku şekline tam uyum sağlayamadığı gibi buz kalıplarının uzun süre aynı noktaya uygulanması ile ciltte soğuk yanıkları oluşabilir. Soğuk uygulamayı ilk günlerde 2-3 saat aralarla ve kullanılan soğutucunun sıcaklığı ile vücut sıcaklığı aynı seviyeye gelene kadar yapabiliriz. BİLGİSAYAR KULLANIRKEN KOLTUĞUNUZU YÜKSELTİN