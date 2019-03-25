Tendürek baharda da geçit vermiyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan, Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu.

Tendürek Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı

Geçidin en yüksek noktaları olan, Doğubayazıt'ın Somkaya ile Çaldıran'ın Gülizar köyleri arasında kalan kısımda, kar yağışı nedeniyle rampayı çıkamayan, çoğunluğunu ağır tonajlı araçların oluşturduğu birçok araç yolda kaldı.

Van ve Ağrı'dan bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolda kalan araçları kurtarmak için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Doğubayazıt-Çaldıran kavşağındaki dinlenme tesislerine sığınan çok sayıda tır şoförü, kar yağışının etkisini kaybetmesini bekliyor.

Tır şoförü Çetin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tacikistan'dan yola çıktığını ve Iğdır'daki Dilucu Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.