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Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:23 | Son Güncelleme

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksattı

Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oldu.

Geçidin en yüksek noktaları olan Somkaya ve Gülizar rampalarında sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Özellikle İran ve Nahçıvan üzerinden Dilucu ve Gürbulak sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye giriş yapan çok sayıda tır, kar yağışı ve sis nedeniyle söz konusu rampalarda ilerlemekte zorlandı.

Rampada arızalanan bazı ağır tonajlı araçlar ise Doğubayazıt ve Çaldıran'dan gelen çekiciler vasıtasıyla kurtarıldı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri, sürücüleri araçlarına zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

- Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı aksattı

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis

Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis
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Ağrı kar yağışı sis Tendürek Geçidi ulaşım ulaşımda aksamalar Van

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