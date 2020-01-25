Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı ağır tonajlı araçların sürücüleri, geçidin en yüksek kesimi olan Ağrı-Van il sınırı ile Gülizar rampasında tipiye yakalandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Tipi ve buzlanmanın da etkili olduğu bölgede yolda kalan bazı araçlar Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla kurtarıldı.

Türkiye-İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan çok sayıda tır şoförü de Doğubayazıt'taki dinlenme tesislerine sığınarak tipinin etkisini kaybetmesini bekliyor.

Tendürek Geçidi çevresinde bulunan hudut karakollarında görev yapan Mehmetçik ise zorlu doğa koşullarını kar paletli araçlarla aşıyor.

