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Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Tendürek Geçidi'nde ulaşıma kar engeli

Ağrı ile Van arasında ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Çoğunluğunu İran ve Nahcivan üzerinden Dilucu ve Gürbulak sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye giriş yapan tırların oluşturduğu çok sayıda araç, geçidin en yüksek noktalarından Somkaya rampasında kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı bazı araçlar ise yolun çift şeritli kapanmasına yol açtı.

Bölgeye ulaşan Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla kara saplanan tırlar çıkarıldı ve yol tekrar ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri, sürücüleri araçlarına zincir takmaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan tır sürücülerinden Ahmet Karayel, yaptığı açıklamada, Somkaya rampasına geldiğinde bir anda tipiye yakalandığını söyledi.

Karayel, "1,5 saattir buradayım ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemiyorum. Yiyecek durumum da azaldı. Karayolları ekiplerinin yolu tamamen açmasını bekliyoruz." diye konuştu.

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