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Teneke kutudan bakın ne yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

Youtube'da yaptığı ilginç ve pratik aletlerle fenomen haline gelen adam bu defa da kola kutusunu yeniden kullanıma kazandırdı.

Falçata bıçağı, kola kutusu, pamukla mini bir ocak yaptı.

Kola kutusunu bakın neye dönüştürdü

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İşte muhteşem dönüşümden kareler.
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Öncelikle falçata yardımıyla kola kutusunu kesti.
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Daha sonra kesilen bölüme çiviyle delikler açtı.
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Anahtar Kelimeler:
yaratıcılık Kutu yetenek

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