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Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi 'Tenekeci Mustafa' lakaplı Mustafa K., polisten kaçarken tarım arazisinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hükümlü, kendisini çeken gazetecilere isyan etti.

7 ay önce Bolu Cezaevi'nden firar ettiği bildirilen 'Tenekeci Mustafa' lakaplı Mustafa K. ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

'YETER İYİ POZ ALDIN'

Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa K., Osmangazi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yakalandı. Mustafa K., emniyetten çıkartılırken basın mensuplarına "Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin" ifadelerini kullandı.

9 ayrı suçtan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Öte yandan Mustafa K.'nin daha önce de 27 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
tenekeci mustafa kırıkkale

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