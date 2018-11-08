Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

7 ay önce Bolu Cezaevi'nden firar ettiği bildirilen 'Tenekeci Mustafa' lakaplı Mustafa K. ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

'YETER İYİ POZ ALDIN'



Otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa K., Osmangazi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde yakalandı. Mustafa K., emniyetten çıkartılırken basın mensuplarına "Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin" ifadelerini kullandı.

9 ayrı suçtan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Mustafa K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Şüpheli Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Öte yandan Mustafa K.'nin daha önce de 27 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

