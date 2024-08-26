Tenesmus nedir, neden olur? Tenesmus belirtileri ve tedavisi

Tenesmus, bağırsaklar boş olmasına rağmen sürekli olarak dışkılama ihtiyacı hissetme durumudur. Bu rahatsızlık, mesane ve bağırsaklardaki sinirlerin iltihaplanması sonucu sinirlerin tahriş olmasıyla gelişir ve bu tahriş, kasların aşırı bir şekilde tepki vermesine neden olur. Enfeksiyonlar ve çeşitli diğer sağlık sorunları da tenesmusa yol açabilir. Tenesmusun etkili bir şekilde ele alınabilmesi için, bu duruma neden olan temel etkenlere odaklanmak önemlidir.

Tenesmus nedir?

Tenesmus ne demek? dendiğinde tenesmus, kişinin sürekli olarak tuvalete gitme ve ıkınma isteği hissetmesine rağmen dışkılamanın gerçekleşmediği bir durumdur. Tıp dilinde tenezm veya tenezim olarak da adlandırılır. Bu durum, bağırsaklar ve mesane boşaltılmış olsa bile, kişinin dışkılamış gibi bir hisse sahip olmasına neden olur. Vücut bu durumda ağrı, istemsiz kasılma ve kramp gibi belirtiler gösterebilir.

Tenesmus genellikle altta yatan bir sağlık sorununun belirtisi olarak ortaya çıkar ve özellikle gastrointestinal hastalıkları olan bireylerde daha sık görülür.

Tenesmus neden olur?

Tenesmus, genellikle enfeksiyonlar, hemoroid, kabızlık veya kolon iltihabı gibi durumların sonucunda ortaya çıkar. Ayrıca, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla gastrointestinal sisteme saldırması da tenesmusa yol açabilir. Tenesmusun çeşitli nedenleri şunlardır:

Kolon enfeksiyonları: Bakteri veya virüs kaynaklı enfeksiyonlar

Radyasyona bağlı kolon iltihabı (kolit)

İskemik kolit: Kolonun iltihaplanması

Divertikülit: Kolon duvarında şişkinlik ve iltihaplanma

Sindirim sistemi bozuklukları: Yiyecek veya atıkların anormal hareketi

İrritabl bağırsak sendromu (IBS)

Enflamatuar bağırsak hastalıkları

Rektal prolapsus: Makat sarkması

Makat apsesi (anal apse)

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar: Bel soğukluğu, klamidya, herpes gibi

Kolorektal kanser

Proktit: Rektumu kaplayan derinin iltihaplanması

Tenesmus belirtileri arasında kabızlık veya ishal de bulunabilir ve günlük beslenme alışkanlıkları bu durumu etkileyebilir.

Tenesmus belirtileri nelerdir?

Tenesmus belirtileri arasında en belirgin işareti sürekli ıkınma hissidir. Bu durum, ıkınmaya rağmen dışkı yapamama veya dışkı yaparken güçlük çekme gibi ek belirtilerle kendini gösterir. Tenesmusun belirtileri arasında şunlar bulunur:

Sık sık dışkılama isteği

Bağırsakları boşaltma aciliyeti hissi

Bağırsak hareketleri sırasında gerginlik, rahatsızlık veya kramp

Sadece az miktarda dışkının çıkması

Bağırsakları tam anlamıyla boşaltamıyormuş hissi

Tenesmus tedavisi nasıl yapılır?

Tenesmus tedavisi, bireyin yaşadığı belirtilere göre çeşitlenir ve genellikle beslenme ile yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar veya tıbbi müdahaleleri içerir.

Tenesmus için uygulanabilecek tedavi yöntemleri şunlardır: