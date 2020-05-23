Tenet: Christopher Nolan'ın yeni filminin fragmanı yayınlandı

Christopher Nolan'ın gizemli yeni filmi Tenet'in yeni fragmanı yayınlandı.

Filmde zamanın geriye doğru işlemesiyle ilgili bir hikaye anlatılıyor.

Aralık ayında yayınlanan fragmanın aksine bu fragmanda gösterim tarihi olarak 17 Temmuz yer almıyor.

Üç dakikalık fragman önce popüler oyun Fortnite'ın içinde yayınlandı.

Fortnite'ın prodüktörü Epic Games, bu fikrin Christopher Nolan'dan geldiğini söyledi.

Şirket, Nolan'ın önceki filmlerinin de önümüzdeki aylarda oyun içinde gösterileceğini söyledi.

Nolan daha önce Inception, Interstellar, Dunkirk ve Dark Knight üçlemesi gibi filmleri yönetmişti.

https://www.youtube.com/watch?v=L3pk\_TBkihU

Öte yandan dünyanın pek çok kentinde sinemalar kapalı ve ne zaman açılacakları belli değil.

İngiltere'deki Vue sinema zincirinin yöneticileri, Temmuz ayında gösterimlere devam etmeyi umduklarını söylemişti.

Tenet İngilizce'de öğreti, prensip, dogma, inanç ve ilke gibi anlamlara geliyor.

Tenet'in dağıtımcısı Warner Bros, filmin uluslararası casusluk dünyasında geçen bir macera filmi olduğunu söyledi.