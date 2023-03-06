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Tenis oynayın ya da merdiven çıkın: 30 dakika uyguladığınızda 250 kalori yakmanızı sağlayacak antrenmanlar

03.03.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalori yakmak sağlıklı bir bedene sahip olmak için büyük bir önem taşır. Her gün düzenli olarak 30 dakika antrenman yaptığınızda sağlığınızı korumak adına büyük bir adım atmış olursunuz. Eğer yoğun iş temposu içinde spora zaman ayıramıyorsanız daha kısa sürede daha fazla kalori yakmanızı sağlayacak bir formül bulmanız gerekiyor. Bunun için hızlı kalori yakmanızı sağlayacak bir antrenman planı yapabilirsiniz.

Tenis oynayın ya da merdiven çıkın: 30 dakika uyguladığınızda 250 kalori yakmanızı sağlayacak antrenmanlar

Sağlıklı kalmak, kilo dengesi sağlamak ve güne enerjik başlamak için düzenli şekilde egzersiz yapmak oldukça önemli. Fakat spora zaman ayırmak herkes için kolay değil. Kısa sürede daha çok kalori yakmanızı sağlayacak egzersizler, zaman sorununuza çözüm olacak! İşte ip atlamadan tenise, yürüyüşten yüzmeye kadar en az 250 kalori yakmanızı sağlayacak egzersiz önerileri...

Burpee antrenmanı ile kalori yakın

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Spor yapmak için sınırlı bir vaktiniz varsa burpee yapmaya ne dersiniz? Çömelme, şınav ve dikey sıçrama hareketlerinden oluşan burpee size 30 dakikada en az 250 kalori yaktırıyor. Basit ama etkili olan kondisyon sporunu denemek istiyorsanız önce ısınma egzersizleri yaparak başlamalısınız. Voit 1VTAKEM124 Mat üzerinde yapacağınız egzersizde sırasıyla şu adımları izleyebilirsiniz:

  • Squat pozisyonunda eğilerek ellerinizi vücudunuzun önünde yere koyun.

  • Ayaklarınızı arkaya savurarak şınav pozisyonu alın göğsünüzü yere değdirin.

  • Göğsünüzü kaldırıp yükseldikten sonra ayaklarınızı squat pozisyonu için geri çekin.

  • Hiç beklemeden, kollar yukarıyı gösterecek şekilde, zıplayabildiğiniz kadar yükseğe zıplayın. Hemen ardından başlangıç pozisyonunu alıp tüm hareketleri art arda yapın.

Bacak, kalça, göğüs ve omuz kaslarınızı çalıştıran bu egzersiz, yağ yakımını hızlandıracak.

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Lunge hareketi yaparak vücudunuzu şekillendirin

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Kalçalarınızı ve bacak kaslarınızı güçlendirmek mi istiyorsunuz? O zaman lunge hareketini denemeye ne dersiniz? Kontrollü ve düzenli bir şekilde lunge egzersizi yaparak vücudunuzu şekillendirebilirsiniz. Çoklu eklem egzersizi olan Lunge yaparken düzgün durmaya ve dizlerinize fazla yük bindirmemeye dikkat etmelisiniz.

Lunge hareketinin farklı versiyonları vücudunuzun çeşitli bölgelerini çalıştırır. Ağırlıkla veya ağırlıksız olarak yapabileceğiniz egzersiz, kaslarınızın esnemesini ve vücudunuzun şekillenmesini sağlar. Farklı egzersizlerle birleştirerek yapacağınız Lunge, kalori yakımını destekler.

Bacak ve kalça kaslarınızı çalıştırmak için bisiklet sürün

Tenis oynayın ya da merdiven çıkın: 30 dakika uyguladığınızda 250 kalori yakmanızı sağlayacak antrenmanlar

Daha güçlü kaslara sahip olmanın en keyifli yollarından biri bisiklet sürmek. Esnek bir vücuda sahip olmak ve eklem ağrılarından kurtulmak için bisiklet sürmeyi tercih edebilirsiniz. Düzenli ve tempolu şekilde bisiklet sürmek kalori yakımını artıracaktır.

Bisiklet sürerek vücudunuzun farklı bölgelerini aynı anda çalıştırabilirsiniz. Eğer şehir içinde bisiklet kullanacak vaktiniz yoksa evinize alacağınız bir Voit T9490 Voit Bk 30 Kondisyon Bisikleti de kalori yakmanıza yardımcı olur. Yarım saat tempolu şekilde bisiklet sürmek size en az 250 kalori yaktırır. Elbette yakacağınız kalorinin miktarı, hızınız ve kilonuza göre farklılık gösterecektir.

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Basketbol oynayarak keyifli zaman geçirin

Tenis oynayın ya da merdiven çıkın: 30 dakika uyguladığınızda 250 kalori yakmanızı sağlayacak antrenmanlar

Basketbol oynamak, kalori yakmanın en keyifli yollarından biri! Kas ve kemik gelişimine de faydası olan sporu bir saat yaptığınızda yaklaşık 600 kalori yakarsınız. Basketbol ideal kilonuza sağlıklı bir şekilde ulaşmanızı sağlamanın yanı sıra vücudun esneklik kazanmasına da katkıda bulunur. Vücudun tamamını çalıştıran basketbol ile hem kaslar gelişiyor hem dinamizm artıyor.

Günlük hayatın içinde alternatif bir egzersiz

Tenis oynayın ya da merdiven çıkın: 30 dakika uyguladığınızda 250 kalori yakmanızı sağlayacak antrenmanlar

Spor filmlerinden hoşlanıyorsanız Rocky serisini mutlaka seyretmişsinizdir. Sylvester Stallone'nun hayat verdiği Rocky Balboa, maçlarına merdivenlerde koşarak yaptığı antrenman ile hazırlanıyordu. Masabaşında çalışıyorsanız ve spor yapmaya fazla vakit bulamıyorsanız bu yöntemi siz de deneyebilirsiniz.

Merdiven inip çıkarken her basamakta yaklaşık bir buçuk kalori harcanır. Siz de iş yerinize ya da evinize giderken asansör çıkmadığınız takdirde başka hiçbir şey yapmasanız bile yılda en az on beş bin kalori yakıyorsunuz. Hayatın olağan akışı içerisinde alternatif bir egzersiz olarak merdiven inip çıkabilirsiniz.

İp atlayarak kondisyonunuzu artırın

Tenis oynayın ya da merdiven çıkın: 30 dakika uyguladığınızda 250 kalori yakmanızı sağlayacak antrenmanlar

İp atlamak, spor için fazla zaman bulamayanların da sıklıkla yaptığı egzersizler arasında bulunuyor. Hem ekonomik hem basit bir egzersiz olan ip atlama için tek ihtiyacınız olan, sadece bir ip! Egzersizi ister evinizde ister açık havada, dilediğiniz her yerde yapabilirsiniz. USR SR24 Speedrope Hızlı Atlama İpi ile vücudunuzun çeşitli bölgelerini aynı anda çalıştırabilirsiniz. Kas kütlenizin artmasını, yağ oranınızın azalmasını sağlayan ip atlama en hızlı şekilde kalori yakabileceğiniz antrenmanlar arasında bulunuyor.

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Yüzerek hem eğlenin hem kalori yakın

Tenis oynayın ya da merdiven çıkın: 30 dakika uyguladığınızda 250 kalori yakmanızı sağlayacak antrenmanlar

Hem eğlenmek hem kalori yakmak hem de stres atmak istiyorsanız yüzme sizin severek yapacağınız spor faaliyetlerinin başında geliyor. Üstelik yüzme ile diğer sporlara göre 2 kat fazla kalori yakabilirsiniz. Suyun size verdiği rahatlama hissi sayesinde spor yapmak sizin için bambaşka bir keyfe dönüşecek.

İster sıcak yaz günlerinde denizde ister kışın soğuk zamanlarında havuzda, yılın her mevsimi yapacağınız tempolu bir yüzme antrenmanı size 30 dakikada ortalama 250 kalori yaktırabilir. Farklı yüzme teknikleri kullanmak, size bedeninizin farklı bölgelerini çalıştırma olanağı sunar.

Tenis ile hem stres atın hem kalori yakın

Tenis oynayın ya da merdiven çıkın: 30 dakika uyguladığınızda 250 kalori yakmanızı sağlayacak antrenmanlar

Yoğun geçen bir haftanın ardından hem stres atmak hem kalori yakmak istiyorsanız tenis oynamak size fazlasıyla iyi gelecek. Vücudunuza esneklik kazandıran tenis, kalori vermek dışında çalışma disiplini de sağlıyor. Tenis, dikkat ve hız gerektiren bir spor olduğu için size çeviklik kazandırır.

Voven Tenis Raketi ile uzun antrenmanların tadını çıkarabilirsiniz. Vücudun yağ yakımını destekleyen tenis, enerji seviyenizi artırır. Antrenmanlarda yakacağınız kalori, yaşınıza ve kilonuza göre farklılık gösterse de yarım saat aktif şekilde tenis oynamak size en az 250 kalori yaktıracaktır.

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Kilo vermek ve fit bir görünüme kavuşmak istiyorsanız sizin için seçtiğimiz etkili ürünleri mutlaka inceleyin!

1. Hem karın hem bacak kaslarını aynı anda çalıştırın: Hattrick Club Pro Dikey Kondisyon Bisikleti

Evde kolayca kilo vermenizi sağlayacak en iyi dikey bisikletler

Dikey kondisyon bisikleti almayı düşünenler “Dikey bisiklet nereleri çalıştırır?” sorusunu yöneltebiliyor. Dikey kondisyon bisikletleri sadece karın ve bacak kaslarının gelişimini sağlıyor. Ayrıca karın çevresindeki fazla yağları yakıyor. Bu bakımdan sadece kas çalıştırmak isteyenler değil, kilo vermek isteyenler de faydalanabiliyor. Eğer kapalı ve kısıtlı mekânlarda zaman geçirmek zorunda kalanlardansanız ve sağlık için hareket etmek istiyorsanız Hattrick Club Pro Dikey Kondisyon Bisikleti’ne bir şans verebilirsiniz.

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2. İstediğiniz her egzersize uyumlu: USR MB06 Micro Egzersiz Bandı

Evde spor yapanların bir numaralı yardımcısı olacak direnç bandı önerileri

İdeal boyutlardaki USR MB06 Micro Egzersiz Bandı, kaliteli yapısıyla en iyi modellerden biri. Kaslarınızı geliştirmenize yardımcı olacak ürün, daire şekliyle bağlama sorununu ortadan kaldırır. Eğer "Direnç bandı nasıl kullanılır?" diye sorarsanız direnç bandı kullanımı, yapmak istediğiniz egzersize göre değişiklik gösterir. Örneğin bacaklarınızı çalıştırmak için tercih edebileceğiniz Ankle Jumping Jack egzersizinde direnç bandını ayak bileklerinizin hemen üzerinde konumlandırarak çeyrek squat pozisyonunda sıçramalar yapabilirsiniz. Lateral Band Walk yapmak içinse bandı dizlerinizin bir karış üzerine yerleştirerek çeyrek squat pozisyonunda sağa ve sola adımlamalar yaparak egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.

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3. Antremanda en büyük destekçiniz: Avessa Hattrick Vise

Sporda güvenliği en öne koyanlar için ağırlık kemeri önerileri

Ağırlık kemeri seçerken belinize tam oturan ve bel oyuntusunu kavrayan, vücudunuza baskı yapmayan, seçtiğiniz spor türüne uygun modelleri tercih ederseniz kemerden almak istediğiniz performansı yakalayabilirsiniz. Bütün spor ekipmanlarında olduğu gibi kemer seçimi de oldukça kişiseldir. Vücut tipine uygun şekilde seçilmemiş bir kemer, size faydadan çok zarar verir. Avessa Hattrick Vise ağırlık kemeri, plastik malzeme ile üretilmiş. Kemeri bel genişliğinize göre ayarlayabilirsiniz. Spor yaptıkça beden ölçülerinizin değişeceğini göz önüne alırsanız ayarlanabilir bir kemere sahip olmanız kemerinizi uzun yıllar kullanabileceğiniz anlamına da gelir.

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4. Yağ yakımını destekleyen: Navy Plus Nutrition L-Carnitine

Kilo vermenizdeki en iyi destekçiniz olacak L-Carnitine önerileri

"L-Carnitine nedir ve ne için kullanılır?" diye soracak olursanız gıda takviyesi olan ürün, vücutta kalori yakımını destekler ve içerdiği vitaminler sayesinde enerji seviyenizi arttırır. Yağ yakımını desteklediği için özellikle spor yapanların kullandığı Navy Plus Nutrition L-Carnitine; B12, B6, B1, B3 ve C vitamini içerir. Bunlara ek olarak yeşil çay ekstresi ve kafein içerdiği için egzersiz temposunun artmasına yardımcı olur; gündelik hayatta daha enerjik olmanızı sağlar. Yeşil çay sayesinde ödem attırıcı etkisi de bulunan gıda takviyesi, âdeta her derde deva!

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5. Ergonomik tasarımıyla ev ortamında spor keyfinin tadını çıkarın: Schwinn 510U Dikey Bisiklet

Evde kolayca kilo vermenizi sağlayacak en iyi dikey bisikletler

Popüler bisiklet uygulamalarına bağlantı sağlayarak ev ortamında konforlu bir egzersiz deneyimi yaşatmayı amaçlayan Schwinn 510U Dikey Bisiklet; sağlıklı yaşam sürmek ve formda kalmak isteyenleri memnun edebilecek, en iyi dikey bisikletlerden biri. Sunduğu özelliklerle egzersiz yapmayı kolaylaştıran ve eğlenceli hâle getiren cihaz, ergonomik bir tasarıma sahip. Ayrıca LCD ekranının bulunduğu bölüme telefon, tablet ya da dergi gibi eşyalar koyulabiliyor. Üründe su şişesi için de bir aparat bulunuyor. Evinizde keyifli bir şekilde egzersiz yapmak ve hatta günün stresini üzerinizden egzersiz yaparak atmak isterseniz ürüne şans verebilirsiniz.

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6. Kendisi mikro, etkisi makro: Torq Nutrition Creatorq %100 Micronized Creatine Monohydrate

Sporcuların vazgeçilmezi en iyi kreatin takviyeleri

Torq Nutrition Creatorq %100 Micronized Creatine Monohydrate; diğer kreatin markalarına kıyasla daha küçük toz parçaları hâline getirilmiş, üstün kaliteli kreatin içeriyor. Mikronize formuyla sıvılara daha kolay karıştığı gibi vücudunuz tarafından da daha çabuk emiliyor. Ayrıca içeceklerle tortu bırakmadan kolaylıkla karıştığını da belirtelim. Siz daha "Kreatin ne işe yarar?" diye sormadan etkisini gösteriyor ve kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlıyor. Üstelik antrenman sonrasında kas onarımını hızlandırıyor. Şeker ve tatlandırıcı içermediğinden ürünü diyet yapıyor olsanız bile gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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