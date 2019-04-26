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Tenis topu büyüklüğündeki elmas rekor fiyata satılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 00:11 | Son Güncelleme

Botswana’da gün yüzüne çıkarılmış tarihin en büyük ikinci elmasının, değerli parlaklık üretmediği için beklenen değerde olmadığı ve rekor bir fiyata satılamayacağı bildirildi.Afrika ülkelerinden Botswana’da bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas olan 1.758 karatlık dev bir elmas bulundu.

Botswana’da gün yüzüne çıkarılmış tarihin en büyük ikinci elmasının, değerli parlaklık üretmediği için beklenen değerde olmadığı ve rekor bir fiyata satılamayacağı bildirildi.
Afrika ülkelerinden Botswana’da bugüne kadar keşfedilen en büyük ikinci elmas olan 1.758 karatlık dev bir elmas bulundu. Ancak bulunan elmas rakiplerinden farklı olarak rekor bir fiyata satılamayacak. Elmasa sahip olan Lucara Diamond Corp.’tan yapılan açıklamada, Karowe projesi kapsamında bulunan tenis topu büyüklüğündeki taşın, değişken kalitede olduğu bildirildi. Diğer elmasların aksine değerli parlaklık üretemediği aktarıldı.
Çok verimli bir maden olan Karowe’de 2015 yılında Lesedi La Rona adı verilen 1.109 karatlık elmas bulunmuş ve 53 milyon dolara satılmıştı. Keşfedilen en büyük elmas, 1905’te Güney Afrika’daki Pretoria yakınlarında bulunan 3.106 karatlık Cullinan olarak biliniyor.

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