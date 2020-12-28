Tenisçi dirseği hastalığı nedir? Nasıl Tedavi edilir?

İsmi ilgi çekici olması kadar bir gizem de katıyor. Tenisçi dirseği nasıl bir rahatsızlıktır, kimlerde olur ya da nasıl tedavi edilir gibi sorular akla gelince ise cevaplar yetersiz kalabilir. İşte bu yazımızda tüm detaylara derinlemesine nüfuz ediyoruz. Tenisçi Dirseği Nedir? Tenisçi Dirseği Rahatsızlığı Nedir? Tenisçi dirseği nedir sorusuyla incelemeye başlayalım. Tenisçi dirseği, dirsek ve kolda ağrıya neden olan bir tendinit türüdür. Tendinit tendonların şişmesi sonucu meydana gelen rahatsızlıkların genel adıdır. Bu tendonlar,alt kolunuzun kaslarını kemiğe bağlayan, sert doku bantlarıdır. İsmine rağmen, tenis kortuna hiç yaklaşmamış olsanız bile tenisçi dirseği rahatsızlığı ile karşılaşabilirsiniz. Hatta, özellikle başparmak ve ilk iki parmağınızı (işaret ve orta parmaklarınız) tekrarlayan ve kuvvet tüketen kavrama temelli aktivitelerinde kullanıyorsanız riski artırıyorsunuz. Tenisçi dirseğine rahatsızlığı ile karşılaşma riskinizi yükseltiyorsunuz. Tenisçi dirseği, insanların dirsek ağrısı için doktorlarına başvurmalarının en yaygın nedenidir. Her yaştan insanda ortaya çıkabilir, ancak en çok yaklaşık 40 yaşında ve sonrasında görülür. Yaş artışıyla kas yapısının eski formunda ve performansında olmayışı ve tendonların zamanla zarar görmesinin bunda payı vardır.

Tenisçi Dirseği Hastalığının Nedenleri Tenisçi dirseği genellikle zamanla gelişir. Tekrarlayan hareketler (salınım sırasında bir raketi kavramak gibi) kasları zorlayabilir ve tendonlara çok fazla baskı uygulayabilir. Bu sürekli çekilme, sonunda dokuda mikroskobik yırtıklara neden olabilir. Tenisçi dirseği; tenis, basketbol, squash, masa tenisi, eskrim veya ağırlık kaldırma gibi sporlardan kaynaklanabilir. Ayrıca bu rahatsızlık tekrarlayan kol hareketleri yapmayı gerektiren işler ya da hobilerle meşgul olan kimselerin de başına gelebilir. Örneğin marangozluk, eski tarzda yazmanlık, boyacılık gibi meslekler bu değerlendirmeye dahil edilebilir. Belirtileri Nelerdir? Tenisçi dirseği belirtileri arasında arasında dirseğinizin dışındaki kemikli topuzda ağrı ve hassasiyet oluşması bulunur. Rahatsızlığın en belirgin ve herkeste ortaya çıkan belirtisi budur. Bu topuzumsu yapı, yaralı tendonların kemiğe bağlandığı yerdir. Ağrı ayrıca üst veya alt kola da yayılabilir. Yani ağrıyı hem pazılarda hem de ana iki ve üç başlı kol kaslarınızda duymaya başlayabilirsiniz. Hasar dirsekte olmasına rağmen, ellerinizle bir şeyler yaparken incinme olasılığınız yüksektir. Çünkü rahatsızlık kavrama dolayısıyla başlamış ve tendonlar dolayısıyla hissedilmektedir. Bu yüzden eller ile iş yaparken de hissedilir ve rahatsızlık verir.

Tenisçi dirseği en çok şu tarz durumlarda ağrıya neden olabilir: Bir şeyi kaldırmaya çalışmak.

Yumruk yapmak veya tenis raketi gibi bir nesneyi tutmak.

Bir kapıyı açmak veya el sıkışmak.

Eli bilekten itibaren rotasyonlarla hareket ettirmek. Tenisçi dirseği, golfçü dirseği adı verilen ve dirseğin içindeki tendonları etkileyen başka bir duruma benzer. Tenisçi dirseğinizi teşhis etmek için doktorunuz kapsamlı bir muayene yapacaktır. Acının nerede olduğunu tma olarak görmek için kolunuzu, bileğinizi ve dirseğinizi esnetmenizi rica edecektir. Tenisçi dirseğini teşhis etmek veya diğer sorunları ortadan kaldırmak için röntgen veya MR (manyetik rezonans görüntüleme) gibi görüntüleme testlerine de ihtiyacı olabilir. Tenisçi Dirseği Tedavisi Şimdi ise Tenisçi dirseği tedavisi ile ilgili en iyi haberi göreceksiniz. Tenisçi dirseği hastalığı kendi kendine iyileşebilir. Dirseğinize biraz zaman tanımanız ve iyileşmeyi hızlandırmak için elinizden geleni yapmanız yeterli olur. Yardımcı olabilecek tedavi türleri şunlardır: Ağrıyı ve şişmeyi azaltmak için dirseğe buz tedavisi uygulamak. Uzmanlar, 2-3 gün boyunca veya ağrı geçene kadar her 3 ila 4 saatte bir 20-30 dakika yapmayı tavsiye ediyor.

Daha fazla zorlanmayı engellemek için bir omuz askısı ile dirseğinize destek sağlamak.

Ağrı ve şişlikler için doktor tavsiyesi ile çeşitli medikal ürünler ya da ilaç kullanmak.

Sertliği azaltmak ve esnekliği artırmak için hareket açıklığı egzersizleri yapmak. Doktorunuz bunları günde üç ila beş kez yapmanızı tavsiye edebilir. Tenisçi dirseği egzersizleri genellikle açma germe ve esneklik kazandırma hareketlerini kapsar.

Fizik tedavi almak. Çoğu zaman bu tedaviler işe yarayacaktır. Ancak, iki ila dört aylık konservatif tedaviye yanıt vermeyen ciddi bir tenisçi dirseğiniz varsa, ameliyat olmanız gerekebilir. İşlemde genellikle tendonun hasarlı kısmı çıkarılır ve kalan tendon onarılır. Vakaların yaklaşık %85-90'ında ameliyat işe yarar. Tenisçi dirseği tedavi edilmezse ne olur? Hareketi kısıtlayacak derecede büyük hasarlar bırakabilir.