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Tenisçi Djokovic'in Avustralya vizesi ikinci kez iptal edildi

14.01.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırp tenisçi Djokovic'in Avustralya vizesi "sağlık ve düzeni koruma" gerekçesiyle ikinci kez iptal edildi.

Tenisçi Djokovic'in Avustralya vizesi ikinci kez iptal edildi

Ülkenin göç yasası uyarınca, ünlü tenisçi 3 yıl boyunca Avustralya'ya giriş yasağıyla karşı karşıya.Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya vizesi "sağlık ve düzeni koruma" gerekçesiyle ikinci kez iptal edildi.

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Cuma günü yaptığı açıklamada, Avustralya Açık'ın başlamasından üç gün önce 34 yaşındaki tenisçinin vizesini kamu yararı gerekçesiyle iptal etmek için bakanlık takdir yetkisini kullandığını söyledi. Ülkenin göç yasası uyarınca, ünlü tenisçi 3 yıl boyunca Avustralya'ya giriş yasağıyla karşı karşıya kalabilir.

Djokovic’in avukatlarının ilk iptalden sonra yaptıkları gibi Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde karara itiraz etmeleri bekleniyor. Djokovic'in Avustralya Tenis Turnuvası'na katılmak üzere geçen hafta Melbourne'e gitmesinden beri ikinci kez vizesi iptal edildi. Djokovic'in ülkeye giriş işlemleri sırasında Covid-19'a karşı aşılarının tamamlandığını belgelemesi gerekiyordu. Aşıya şüpheyle yaklaşan açıklamaları ile bilinen Djokovic, ülkeye girişte aşıdan muaf olduğuna dair özel izin belgesi göstermişti. Ünlü tenisçinin ülkeye girmek için gösterdiği bu "Covid-19 aşı muafiyeti" belgesi Victoria eyalet hükümeti ve turnuvayı organize eden Tenis Avustralya tarafından kabul edilmiş, seyahat vizesini alabilmişti.

Ancak Avustralya sınır muhafızları, muafiyet belgesini reddetmiş ve Melbourne’e ulaştığında tenisçinin vizesini iptal etmişti. Djokovic, karar bozulana kadar dört gün bir sığınmacı merkezinde tutulmuştu.

Eğer vize iptal kararı bozulmazsa Djokovic, üç gün sonra başlayacak olan tenis turnuvasına katılamayacak. Göç avukatı Kian Bone, tenisçinin haftaya oynayabilmesi için gereken mahkeme kararını avukatların hafta sonunda almasının "oldukça zor" olduğunu söyledi.

AP, rtr / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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