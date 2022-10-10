HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

07.10.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tenis, dünyanın en eğlenceli ve aktif sporları arasında yer alır. Kol ve bacak kaslarını koordine bir şekilde çalıştıran bu spor; refleks, güç ve denge gerektirmesi nedeniyle bedensel sağlığı olumlu etkiler. Hem eğlenceli hem sağlıklı olan bu spor dalına ilgi göstermeye başladıysanız doğru yerdesiniz. İşte karşınızda yetişkinlere özel başlangıç seviyesi tenis raketleri...

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

İçindekiler

  • 1. Kullanıcılarından tam not alan: USR Focus1.1 Tenis Raketi
  • 2. Kolay yönetilebilir raket arayanlara: Busso Tr350 Yetişkin Tenis Raketi
  • 3. Kaliteli malzeme, profesyonel kullanım: Prince Beast 100 GRIP L2 Tenis Raketi
  • 4. Her bütçeye uygun: Muba Yetişkin Kort Tenis Raketi Seti Başlangıç Seviye Tenis Raketi Seti
  • 5. Enerjik rengiyle maçlarda motivasyonunuzu artıracak: Head MX Spark Elite Tenis Raketi
  • 6. Daha fazla savurma gücü: Wilson Tour Slam Lite Yetişkin Performans Raketi
  • 7. Başlangıç için ideal: Delta Teni̇s Raketi̇ 27" Tek Parça Blade
  • 8. Başlangıç için son derece uygun: Pekial Çantalı Tenis Raketi Pro-618
  • 9. Hobi amaçlı oynamayı planlayanlar için: Decathlon Yetişkin Tenis Raketi Petrol Mavisi
  • 10. Daha hızlı ve daha güçlü servisler için: SELEX Power 707 Tenis Raketi

Tenis, oynaması en eğlenceli spor dallarından biri olabilir. Birçok yetişkin bu sporu hem sağlıklı olmak hem eğlenmek için tercih eder. Eğer siz de yeni tenise başlamayı planlıyorsanız öncelikle iyi bir rakete ihtiyacınız olacak. Hangi raketi alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız dert etmeyin. Her bütçeye ve zevke uygun birbirinden kaliteli raket seçenekleri listemizde sizi bekliyor!

1. Kullanıcılarından tam not alan: USR Focus1.1 Tenis Raketi

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Tenise başlamayı planlayanlar için ideal olan USR Focus1.1 Tenis Raketi, en iyi yetişkin tenis raketi seçeneklerinden biri. 27 inç uzunluğa sahip olan raket, L2 grip sapa sahip. Toplamda 290-300 gram ağırlığı ile oldukça rahat bir şekilde kullanılan ürün, kaliteli malzemesi ile uzun yıllar size eşlik eder. Grafit ve alüminyum karışımı bir malzemeden üretilen ürün, özellikle spor okulları ve tenise yeni başlamayı düşünen kişiler için oldukça uygun. Yanında tam boy kılıf ile kullanıcıya ulaşan raket, bu sayede kolay taşınır ve muhafaza edilir.

Ürünü İncele

2. Kolay yönetilebilir raket arayanlara: Busso Tr350 Yetişkin Tenis Raketi

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Özel taşıma çantası ile gelen Busso Tr350 Yetişkin Tenis Raketi, geliştirilen yapısı sayesinde sarsılmaları en aza indirir. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen raket, tek parça olarak kullanıcıya ulaşır ve yetişkinlerin kullanımına uygun olarak tasarlanır. L1 grip olan ürün, tenise yeni başlayanlar için kolay yönlendirilebilir yapıya sahip. Aynı zamanda poliüretan malzemeyle sarılmış tutma sapı, maksimum seviyede tutuş sunar. 258 gram ağırlığı ile oldukça hafif olan raket, yorulmadan uzun süreler antrenman yapmanıza olanak tanır. Yeşil renkli raketle kortlarda başarıdan başarıya koşmaya ne dersiniz?

Ürünü İncele

3. Kaliteli malzeme, profesyonel kullanım: Prince Beast 100 GRIP L2 Tenis Raketi

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Tenis değince akla ilk gelen markalar arasında yer alan Prince tarafından üretilen Prince Beast 100 GRIP L2 Tenis Raketi, sunduğu üstün performans sayesinde oyuncuların antrenman ve maçlardan maksimum verimi almasını sağlar. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen ürün, uzun yıllar size maçlarda eşlik edebilir. Tenis raketi almayı düşünenler genellikle yetişkin tenis raketi ölçülerini merak eder. Yetişkinler için raketler, standart boy olan 27 inç ölçü ile üretilir. Bunun yanında raketin kafa genişliği, grip boyu ve kordaj sıklığı; kişilerin kullanımı, el genişliği gibi diğer parametrelere göre belirlenir.

Ürünü İncele

4. Her bütçeye uygun: Muba Yetişkin Kort Tenis Raketi Seti Başlangıç Seviye Tenis Raketi Seti

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Muba Yetişkin Kort Tenis Raketi Seti Başlangıç Seviye Tenis Raketi Seti, uygun fiyatıyla birçok kullanıcının dikkatini çeken ürünlerden biri. Özellikle tenise yeni başlamayı düşünenler tarafından tercih edilen ürün; bir adet çanta, bir raket ve üç adet tenis topu ile gelir. Sarsılma düzeyi minimum seviyeye indirilen ürün, kaliteli malzemesi ile başlangıç seviyesinde bir sporcunun bütün taleplerini karşılar. Ergonomik tasarımıyla sağlam bir tutuş sunan sapı ve hafif yapısıyla rahat kontrol edilir. Size tenisi sevdirecek seti incelemeden karar vermeyin, deriz.

Ürünü İncele

5. Enerjik rengiyle maçlarda motivasyonunuzu artıracak: Head MX Spark Elite Tenis Raketi

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Yeni başlayan tenisçiler için mükemmel bir seçenek olan Head MX Spark Elite Tenis Raketi, iç açıcı renkleriyle sizi âdeta korta çekecek raketlerden biri. 265 gram ağırlığa ve 660 santimetre kare baş ölçüsüne sahip olan ürün, kaliteli malzemesiyle elinize aldığınız anda farkını hissettirir. Sağlam yapısı ile uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Kolay kontrol edilen ve etkili vuruşlar yapmanızı sağlayan raket, kortlarda sizi başarıya götürür. Eğer kaliteli, enerjik ve dayanıklı bir rakete ihtiyaç duyuyorsanız ürünü mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz.

Ürünü İncele

6. Daha fazla savurma gücü: Wilson Tour Slam Lite Yetişkin Performans Raketi

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Yetişkin tenis raketi boyutlarında dikkat edilen bir diğer önemli nokta da ürünün kafa boyutu. Kafa boyutu topun denk geleceği alanı belirlediği için ne kadar geniş olursa o kadar iyi olur, diyebiliriz. Fakat genişlik demek daha fazla ağırlık anlamına gelir. Wilson Tour Slam Lite Yetişkin Performans Raketi, 112 inç karelik geniş kafa boyutuna rağmen sadece 274 gram ağırlığı ile harika performans sağlayan raketler arasında yer alır. Daha fazla savurma gücü sağladığı gibi merkezden uzak noktalara kolay bir şekilde erişilmesine de imkân tanır.

Ürünü İncele

7. Başlangıç için ideal: Delta Teni̇s Raketi̇ 27" Tek Parça Blade

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Delta Teni̇s Raketi̇ 27" Tek Parça Blade, tenise başlamayı düşünenler için ideal seçeneklerden biri. Tenise başlamayı düşünen kişilerin aklında "İyi tenis raketi nasıl olmalı?" diye bir soru olabilir. İyi bir tenis raketi; grip ölçüsü, kafa büyüklüğü ve raketin toplam ağırlığı bakımından birçok farklı parametreye bağlı olarak değişir. Yeni başlayan kişiler genellikle kafa hafif raketleri tercih edebilir. Bu sayede hem raket üzerinde daha fazla hâkimiyet kurabilirler hem kendilerini tanıma şansları olur. Ayrıca ağır raketler tecrübesiz kişilerde sakatlıklara yol açabilir.

Ürünü İncele

8. Başlangıç için son derece uygun: Pekial Çantalı Tenis Raketi Pro-618

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Tenise başlarken eğer rakete çok fazla yatırım yapmadan kendinizi tanımayı düşünüyorsanız Pekial Çantalı Tenis Raketi Pro-618, avantajlı fiyatıyla sizin için faydalı bir ürün olabilir. Eğer kafanızda "Yetişkin tenis raketi kaç inç?" gibi bir soru varsa hemen yanıtlayalım. Ürün, standartlara uyarak yetişkin tenis raketi ölçülerine uygun olarak üretilir. Toplamda bir uçtan diğer uca 27 inç uzunluğunda olan raketin üzerinde çelik ip alüminyum malzeme kullanılır. Sağlam çelikten üretilen ürünün tek olumsuz yanı, malzeme yapısı nedeniyle 340 gram ağırlıkta olması diyebiliriz. Ancak nispeten daha ağır raketleri tercih ediyorsanız ürünü kaçırmayın!

Ürünü İncele

9. Hobi amaçlı oynamayı planlayanlar için: Decathlon Yetişkin Tenis Raketi Petrol Mavisi

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Decathlon Yetişkin Tenis Raketi Petrol Mavisi, tenise yeni başlayanlar veya hobi olarak tenis oynamak isteyenler için hem kalite hem fiyat olarak en uygun modeller arasında yer alır. Birçok kullanıcı "En iyi tenis raketi hangisi?" diye merak eder ve sürekli en iyi olanı arar. Aslında en iyi tenis raketi, kullanıcıya göre değişiklik gösterir. Kendinize en uygun raketi bulmak için öncelikle raket bütçenize uygun olmalı. Daha sonra ise raketin el, boy ve güç dengesi açısından rahat kullanabileceğiniz bir ürün olmasına dikkat etmelisiniz.

Ürünü İncele

10. Daha hızlı ve daha güçlü servisler için: SELEX Power 707 Tenis Raketi

Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Yeni başlayan kişilere uygun olarak tasarlanan yetişkin raketi SELEX Power 707 Tenis Raketi, 27 inç yani toplamda 68,5 santimetre uzunluğa sahip. Kafa ölçüsü olarak da 100 inç birim ile hazırlanan ürün, L2 grip bedeni ile rahat kullanılır. Sap kalınlığı 105 mm olan ürün, 150 ila 170 santimetre boyundaki kişiler tarafından rahatlıkla tercih edebilir. Kılıf içerisinde doğru koşullarda saklandığı zaman uzun süre kullanabileceğiniz raket, 340 mm denge noktasıyla performansınızı en iyi seviyeye taşımanıza yardımcı olur. Severek kullanacağınız rakete şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler kahrediyor: "Uyardık ancak bir sonuç alınmış değil"Görüntüler kahrediyor: "Uyardık ancak bir sonuç alınmış değil"
O kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan ettiO kentte kiralar yüzde 200 arttı! Ev sahiplerinden yeni şart, vatandaşlar isyan etti
İki günlük bebeğini bahçeye gömmüştü! İfadesi ortaya çıktıİki günlük bebeğini bahçeye gömmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tenis tenis raketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Beyler ayağınızda çıkarmak istemeyeceksiniz! Kullananların öve öve bitiremediği bot modelleri

Beyler ayağınızda çıkarmak istemeyeceksiniz! Kullananların öve öve bitiremediği bot modelleri

Hayattan aldığınız keyfi arşa çıkaracak birbirinden kullanışlı TikTok ürünlerini keşfedin!

Hayattan aldığınız keyfi arşa çıkaracak birbirinden kullanışlı TikTok ürünlerini keşfedin!

Havalı görünmek isteyenler buraya! Yeni sezonun en trend montlarıyla şıklığı yakalayın

Havalı görünmek isteyenler buraya! Yeni sezonun en trend montlarıyla şıklığı yakalayın

Stil sahibi erkeklerin çok hoşuna gidecek şık ve rahat deri ceket modelleri

Stil sahibi erkeklerin çok hoşuna gidecek şık ve rahat deri ceket modelleri

Yavaş pişirme yöntemiyle yemeklerinize sağlık ve lezzet katmaya ne dersiniz?

Yavaş pişirme yöntemiyle yemeklerinize sağlık ve lezzet katmaya ne dersiniz?

Seyahatlerinize konfor ve şıklık katacak birbirinden kullanışlı çanta modelleri

Seyahatlerinize konfor ve şıklık katacak birbirinden kullanışlı çanta modelleri

Tümünü Gör
Seyahatlerinize konfor ve şıklık katacak birbirinden kullanışlı çanta modelleri

Seyahatlerinize konfor ve şıklık katacak birbirinden kullanışlı çanta modelleri

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! İşte renklerine âşık olacağınız sonbahar rujları

Makyaj çantanızda mutlaka olmalı! İşte renklerine âşık olacağınız sonbahar rujları

Stresinizi alıp sinirlerinizi gevşetmenize yardımcı olacak yetişkin oyuncakları

Stresinizi alıp sinirlerinizi gevşetmenize yardımcı olacak yetişkin oyuncakları

İhtiyacınız olan tüm elektronik cihazları aynı anda kullanacaksınız! İşte en kaliteli çoklu prizler

İhtiyacınız olan tüm elektronik cihazları aynı anda kullanacaksınız! İşte en kaliteli çoklu prizler

Tenis oynarken performansınızı yükseltecek uzun ömürlü en iyi tenis topu çeşitleri

Tenis oynarken performansınızı yükseltecek uzun ömürlü en iyi tenis topu çeşitleri

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Tümünü Gör
Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Gecenin Ucunda ile ekranlara döndü! Güzelliği ve stiliyle dikkat çeken Neslihan Atagül'ün dizide giydiği o kıyafetler

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Kış soğuklarında sıcacık tutan, âdeta kalplerimizi fetheden en trend şişme montlar

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Beyler buraya! Pahalı aksesuarlardan hoşlanıyorsanız bu lüks cüzdanlara bayılacaksınız

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Akıllı bir ev için mutlaka almanız gereken teknoloji harikası ürünler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Pembe elbisesi beğeni yağmuruna tutulmuştu! Duy Beni'nin Melisa'sının giydiği o elbiseye alternatifler

Tümünü Gör

Benzer Spor İçerikleri

Tenis oynarken performansınızı yükseltecek uzun ömürlü en iyi tenis topu çeşitleri

Tenis oynarken performansınızı yükseltecek uzun ömürlü en iyi tenis topu çeşitleri

Voleybol oynarken güvenliğinizi garanti almanızı sağlayacak dayanıklı voleybol dizlikleri

Voleybol oynarken güvenliğinizi garanti almanızı sağlayacak dayanıklı voleybol dizlikleri

Kayak tatili tutkunları buraya! En iyi kayak ayakkabılarını sizin için derledik

Kayak tatili tutkunları buraya! En iyi kayak ayakkabılarını sizin için derledik

Voleybol oynarken güvenli ve konforlu hissetmek isteyenler için dizlik modelleri

Voleybol oynarken güvenli ve konforlu hissetmek isteyenler için dizlik modelleri

Voleybol zevkinizi ikiye katlayacak en kaliteli ve uzun ömürlü voleybol topları

Voleybol zevkinizi ikiye katlayacak en kaliteli ve uzun ömürlü voleybol topları

Voleybol oynamanın keyfini çıkarmanızı sağlayacak en iyi voleybol ayakkabıları

Voleybol oynamanın keyfini çıkarmanızı sağlayacak en iyi voleybol ayakkabıları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Marmaray kazılarında keşfedilmişti! Yenikapı Batıkları'nın görüntüsü kahretti: "Uyardık ancak bir sonuç alınmış değil"

Görüntüler kahrediyor: "Uyardık ancak bir sonuç alınmış değil"

Tramvay yoluna yattı ve... Taksim'in ortasında şaşkınlık yaratan anlar! Bakın neden yapmış

Tramvay yoluna yattı ve... Taksim'in ortasında ilginç anlar

Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...

Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...

Mor altın 'safran' hasadı başladı! Kilosu 100 bin TL

'Mor altın' hasadı başladı! Kilosu 100 bin TL

Evlat katili babadan kan donduran ifade: "Sürekli benden para istiyordu, bunaldım vurdum"

Evlat katili babadan kan donduran ifade!

Topladığı parayı ağzının içinden çıkartan dilenci zabıta ekiplerini de şaşırttı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Ağzının içinden çıkardı! Olan bitene zabıta ekipleri de şaşırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.