Tenise başlamak isteyenlerin ilk alması gereken şey en iyi yetişkin tenis raketleri ve markaları

Tenis, oynaması en eğlenceli spor dallarından biri olabilir. Birçok yetişkin bu sporu hem sağlıklı olmak hem eğlenmek için tercih eder. Eğer siz de yeni tenise başlamayı planlıyorsanız öncelikle iyi bir rakete ihtiyacınız olacak. Hangi raketi alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız dert etmeyin. Her bütçeye ve zevke uygun birbirinden kaliteli raket seçenekleri listemizde sizi bekliyor!

1. Kullanıcılarından tam not alan: USR Focus1.1 Tenis Raketi

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Tenise başlamayı planlayanlar için ideal olan USR Focus1.1 Tenis Raketi, en iyi yetişkin tenis raketi seçeneklerinden biri. 27 inç uzunluğa sahip olan raket, L2 grip sapa sahip. Toplamda 290-300 gram ağırlığı ile oldukça rahat bir şekilde kullanılan ürün, kaliteli malzemesi ile uzun yıllar size eşlik eder. Grafit ve alüminyum karışımı bir malzemeden üretilen ürün, özellikle spor okulları ve tenise yeni başlamayı düşünen kişiler için oldukça uygun. Yanında tam boy kılıf ile kullanıcıya ulaşan raket, bu sayede kolay taşınır ve muhafaza edilir.

2. Kolay yönetilebilir raket arayanlara: Busso Tr350 Yetişkin Tenis Raketi

Özel taşıma çantası ile gelen Busso Tr350 Yetişkin Tenis Raketi, geliştirilen yapısı sayesinde sarsılmaları en aza indirir. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen raket, tek parça olarak kullanıcıya ulaşır ve yetişkinlerin kullanımına uygun olarak tasarlanır. L1 grip olan ürün, tenise yeni başlayanlar için kolay yönlendirilebilir yapıya sahip. Aynı zamanda poliüretan malzemeyle sarılmış tutma sapı, maksimum seviyede tutuş sunar. 258 gram ağırlığı ile oldukça hafif olan raket, yorulmadan uzun süreler antrenman yapmanıza olanak tanır. Yeşil renkli raketle kortlarda başarıdan başarıya koşmaya ne dersiniz?

3. Kaliteli malzeme, profesyonel kullanım: Prince Beast 100 GRIP L2 Tenis Raketi

Tenis değince akla ilk gelen markalar arasında yer alan Prince tarafından üretilen Prince Beast 100 GRIP L2 Tenis Raketi, sunduğu üstün performans sayesinde oyuncuların antrenman ve maçlardan maksimum verimi almasını sağlar. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen ürün, uzun yıllar size maçlarda eşlik edebilir. Tenis raketi almayı düşünenler genellikle yetişkin tenis raketi ölçülerini merak eder. Yetişkinler için raketler, standart boy olan 27 inç ölçü ile üretilir. Bunun yanında raketin kafa genişliği, grip boyu ve kordaj sıklığı; kişilerin kullanımı, el genişliği gibi diğer parametrelere göre belirlenir.

4. Her bütçeye uygun: Muba Yetişkin Kort Tenis Raketi Seti Başlangıç Seviye Tenis Raketi Seti

Muba Yetişkin Kort Tenis Raketi Seti Başlangıç Seviye Tenis Raketi Seti, uygun fiyatıyla birçok kullanıcının dikkatini çeken ürünlerden biri. Özellikle tenise yeni başlamayı düşünenler tarafından tercih edilen ürün; bir adet çanta, bir raket ve üç adet tenis topu ile gelir. Sarsılma düzeyi minimum seviyeye indirilen ürün, kaliteli malzemesi ile başlangıç seviyesinde bir sporcunun bütün taleplerini karşılar. Ergonomik tasarımıyla sağlam bir tutuş sunan sapı ve hafif yapısıyla rahat kontrol edilir. Size tenisi sevdirecek seti incelemeden karar vermeyin, deriz.

5. Enerjik rengiyle maçlarda motivasyonunuzu artıracak: Head MX Spark Elite Tenis Raketi

Yeni başlayan tenisçiler için mükemmel bir seçenek olan Head MX Spark Elite Tenis Raketi, iç açıcı renkleriyle sizi âdeta korta çekecek raketlerden biri. 265 gram ağırlığa ve 660 santimetre kare baş ölçüsüne sahip olan ürün, kaliteli malzemesiyle elinize aldığınız anda farkını hissettirir. Sağlam yapısı ile uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Kolay kontrol edilen ve etkili vuruşlar yapmanızı sağlayan raket, kortlarda sizi başarıya götürür. Eğer kaliteli, enerjik ve dayanıklı bir rakete ihtiyaç duyuyorsanız ürünü mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz.

6. Daha fazla savurma gücü: Wilson Tour Slam Lite Yetişkin Performans Raketi

Yetişkin tenis raketi boyutlarında dikkat edilen bir diğer önemli nokta da ürünün kafa boyutu. Kafa boyutu topun denk geleceği alanı belirlediği için ne kadar geniş olursa o kadar iyi olur, diyebiliriz. Fakat genişlik demek daha fazla ağırlık anlamına gelir. Wilson Tour Slam Lite Yetişkin Performans Raketi, 112 inç karelik geniş kafa boyutuna rağmen sadece 274 gram ağırlığı ile harika performans sağlayan raketler arasında yer alır. Daha fazla savurma gücü sağladığı gibi merkezden uzak noktalara kolay bir şekilde erişilmesine de imkân tanır.

7. Başlangıç için ideal: Delta Teni̇s Raketi̇ 27" Tek Parça Blade

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Delta Teni̇s Raketi̇ 27" Tek Parça Blade, tenise başlamayı düşünenler için ideal seçeneklerden biri. Tenise başlamayı düşünen kişilerin aklında "İyi tenis raketi nasıl olmalı?" diye bir soru olabilir. İyi bir tenis raketi; grip ölçüsü, kafa büyüklüğü ve raketin toplam ağırlığı bakımından birçok farklı parametreye bağlı olarak değişir. Yeni başlayan kişiler genellikle kafa hafif raketleri tercih edebilir. Bu sayede hem raket üzerinde daha fazla hâkimiyet kurabilirler hem kendilerini tanıma şansları olur. Ayrıca ağır raketler tecrübesiz kişilerde sakatlıklara yol açabilir.

8. Başlangıç için son derece uygun: Pekial Çantalı Tenis Raketi Pro-618

Tenise başlarken eğer rakete çok fazla yatırım yapmadan kendinizi tanımayı düşünüyorsanız Pekial Çantalı Tenis Raketi Pro-618, avantajlı fiyatıyla sizin için faydalı bir ürün olabilir. Eğer kafanızda "Yetişkin tenis raketi kaç inç?" gibi bir soru varsa hemen yanıtlayalım. Ürün, standartlara uyarak yetişkin tenis raketi ölçülerine uygun olarak üretilir. Toplamda bir uçtan diğer uca 27 inç uzunluğunda olan raketin üzerinde çelik ip alüminyum malzeme kullanılır. Sağlam çelikten üretilen ürünün tek olumsuz yanı, malzeme yapısı nedeniyle 340 gram ağırlıkta olması diyebiliriz. Ancak nispeten daha ağır raketleri tercih ediyorsanız ürünü kaçırmayın!

9. Hobi amaçlı oynamayı planlayanlar için: Decathlon Yetişkin Tenis Raketi Petrol Mavisi

Decathlon Yetişkin Tenis Raketi Petrol Mavisi, tenise yeni başlayanlar veya hobi olarak tenis oynamak isteyenler için hem kalite hem fiyat olarak en uygun modeller arasında yer alır. Birçok kullanıcı "En iyi tenis raketi hangisi?" diye merak eder ve sürekli en iyi olanı arar. Aslında en iyi tenis raketi, kullanıcıya göre değişiklik gösterir. Kendinize en uygun raketi bulmak için öncelikle raket bütçenize uygun olmalı. Daha sonra ise raketin el, boy ve güç dengesi açısından rahat kullanabileceğiniz bir ürün olmasına dikkat etmelisiniz.

10. Daha hızlı ve daha güçlü servisler için: SELEX Power 707 Tenis Raketi

Yeni başlayan kişilere uygun olarak tasarlanan yetişkin raketi SELEX Power 707 Tenis Raketi, 27 inç yani toplamda 68,5 santimetre uzunluğa sahip. Kafa ölçüsü olarak da 100 inç birim ile hazırlanan ürün, L2 grip bedeni ile rahat kullanılır. Sap kalınlığı 105 mm olan ürün, 150 ila 170 santimetre boyundaki kişiler tarafından rahatlıkla tercih edebilir. Kılıf içerisinde doğru koşullarda saklandığı zaman uzun süre kullanabileceğiniz raket, 340 mm denge noktasıyla performansınızı en iyi seviyeye taşımanıza yardımcı olur. Severek kullanacağınız rakete şans vermeye ne dersiniz?