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Tenor Murat Karahan, Verona'ya damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Verona Opera Festivali'nde operaseverlerin karşısına 4 farklı rolle çıktı - Murat Karahan: - "Ülkemi, böyle büyük mecralarda bir Türk sanatçı olarak temsil edebiliyor olmak, benim için çok ayrı bir gurur vesilesi" - "Üç yıldır hiç yaz tatili yapmadım ama karşılığında da bu tarihi başarıları elde ediyorum, Allah da nasip ediyor. Hangisini seçerdin derseniz? Bunu seçerdim"

VERONA (AA) - BARIŞ SEÇKİN - İtalya'da Verona Opera Festivali'nde bu sezon dört farklı başrolü seslendiren Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü tenor Murat Karahan, "Ülkemi, böyle büyük mecralarda bir Türk sanatçı olarak temsil edebiliyor olmak benim için çok ayrı bir gurur vesilesi." dedi.

En önemli opera temsillerinin yapıldığı Verona kentinde, tarihi MS 1. yüzyıla dayanan Verona Arenası'na (Arena di Verona), bu sezon Türk tenor Karahan damgasını vurdu.

Karahan, haziran ve temmuz ayında Aida operasında Radames ve Il Trovatore operasında Manrico rolüyle sahneye çıkarken, ağustos ayında Carmen operasında Don Jose'yi, eylülde de Tosca operasında Cavaradossi'yi seslendirerek Verona'nın vazgeçilmezi olduğunu gösterdi.

Arenada bu sezonki son temsiline, ünlü İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca operasında Cavaradrossi rolünde çıkan Karahan, performansıyla, olumsuz hava koşullarına rağmen tarihi yapıya gelen binlerce kişinin gönlünü bir kez daha fethetti.

Temsil sonunda izleyicilerden yoğun alkış alan Karahan, festivaldeki performansını AA muhabirine değerlendirdi.

Karahan, "Çok keyifliydi. Dört ayrı prodüksiyonda 14 ayrı temsile çıktım bu sene Arena di Verona'ya. Dünyanın en büyük opera festivali burası. 1913'ten bu yana yapılıyor; 100 yıldan fazladır. 2000 yıllık bir arenada her gece onbinlerce izleyicinin olduğuna, bu akşam sizler de şahit oldunuz. O kadar sağanağa rağmen binlerce seyirci şemsiyeleriyle sonuna kadar izledi." ifadelerini kullandı.

- "Atatürk'ün en sevdiği arya"

Tosca operasının en sevdiği operalardan biri olduğunu ifade eden Karahan, en sevdiği bestecinin de Puccini olduğunu söyledi.

Karahan, son perdede söylediği aryaya dikkati çekerek, "Benim için ayrıca manevi değeri olan bir opera Tosca. Çünkü Büyük Atatürk'ün Bulgaristan'da askeri ataşeyken izlemiş olduğu iki opera var; Carmen ve Tosca. Bu arada iki gün önce de burada Carmen'i söyledim. Arka arkaya geldi. 'E lucevan le stelle', Büyük Atatürk'ün en sevdiği arya. Ben her söylediğimde bu aryayı, Atatürk'e armağan ediyorum. O duygular içerisinde söyledim." diye konuştu.

Çok güzel bir sezon geçirdiğini, 14 gece Verona Arenası'nda sahneye çıktığına vurgu yapan Karahan, arena yetkililerin kendisine verdiği bilgiye göre daha önce 4 farklı prodüksiyonda başrol oynayan kimse olmadığını belirtti.

Karahan, bunu yapan ilk sanatçı olduğunun kendisine söylendiğini aktaran Karahan, "Bu da benim için ayrı bir gurur vesilesi. Ülkemi, böyle büyük mecralarda bir Türk sanatçı olarak temsil edebiliyor olmak benim için çok ayrı bir gurur vesilesi. Her zaman söylüyorum. Biraz önce gördüğünüz alkışları artık ben kendi adıma değil, ülkem adıma kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Neredeyse hiç sosyal hayatım yok"

Hem DOB Genel Müdürü hem de operanın mabedi kabul edilen Verona Arenası'nda 4 farklı temsilde başrol oynama başarısı gösteren biri olarak, sanatın bu dalında ilerleyen gençlere yönelik ne mesaj vereceği sorulan Türk tenor, şunları söyledi:

"Murat Karahan çok düzgün yaşıyor. Yediğine, içtiğine, uykusuna çok dikkat ediyor. Sosyal hayatı olmuyor ve çok prensibi var. Ne meslek yapacaksanız yapın mutlaka o işe ve mesleğe saygı duymanız gerekiyor. Bu başarıları istiyorsak, mutlaka birtakım şeylerden feragat etmek gerekiyor."

Karahan, her şeyin bir bedeli olduğuna dikkati çekerek, "Bendeki bedel de neredeyse sıfır sosyal hayat. Ben son 3 yıldır hiç yaz tatili yapmadım. Herhalde toplamda 10 kere denize girmişimdir ama karşılığında da bu tarihi başarıları elde ediyorum, Allah da nasip ediyor. Hangisini seçerdin derseniz? Bunu seçerdim." yorumunu yaptı.

- İspanyol sopranodan övgü

Tosca karakterini seslendiren İspanyol soprano Saioa Hernandez de Türk tenor Karahan ile rol almaktan her zaman mutluluk duyduğunu belirterek, "Kendisiyle Napoli'deki San Carlo Operası’ndaki Il Trovatore temsilinden zaten tanışıyorduk. Onunla bir temsilde birlikte yer almak her zaman için çok güzel bir deneyim. Bugün de iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum, bu nedenle son derece memnunuz." diye konuştu.

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Tosca operası Arena di Verona Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan Murat Karahan Verona Arenası

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