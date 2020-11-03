Bir davacının şikayetçi olduğu bir konu hakkında adliyeye başvurması ve hakimin davayı kabul etmesi sonucunda, davacı ve davalı arasındaki mahkeme başlamış olur. Hakimin şikayeti kabul edip davayı işlemesine ise tensip zaptı denir. Tensip zaptı hakkında hem davalıyı hem de davacıyı ilgilendiren birçok husus vardır. Sizler için tüm merak edilenleri derledik. Tensip Zaptı Nedir? “Tensip zaptı nedir?” sorusu konu hakkında araştırma yapanların en fazla merak ettiği detaylardan biridir. Tensip kelimesinin sözlükteki anlamına bakacak olursak, uygun görme ifadesi ile karşılaşırız. Zapt kelimesinin sözlük anlamı ise tutanaktır. Yani tensip zaptı hakimin duruşma için neleri gerek / uygun gördüğünün yazılı olarak yer aldığı belgeye verilen isimdir. Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse; mahkemenin duruşma öncesinde, duruşmaya kadar yapılması uygun görülen işlemleri belirlemek amacıyla tuttuğu tutanağa tensip zaptı denir. Tensip zaptı hazırlandığında, dava tarihinin de yaklaşmakta olduğu söylenebilir. Tensip Zaptı Hazırlandı Nedir? Davacı, dava açmak için gerekli belgeleri toplayarak adliyeye başvurmalıdır. Mahkemeye başvurulduktan sonra gerekli belgeler ve dilekçe hakimin eline ulaşır. Hakim, dilekçeye göre bir dava seyri belirler. Sonrasında dava açtığınız kişiye gerekçeleriyle birlikte haber verilir. Hakim, davada yaptığı tüm adımları tensip zaptına kaydeder. Bu aşamada davalı ve davacının tarafından en sık sorulan sorulardan biri de “Tensip zaptı hazırlandı nedir?” olmaktadır. E-devlet ya da UYAP üzerinden görünen “tensip zaptı hazırlandı” ifadesi hakimin duruşma öncesi tutanağını tuttuğunu bildirmektedir. Yani bu aşamada mahkeme dava dosyası hakim tarafından incelenmiş ve davalı ile davacıdan istenen görevler ve yükümlülükler belirlenmiştir. Tensip zaptının hazırlanmış olması davanın yaklaştığının da göstergesidir. Tensip zaptı hazırlandıktan sonra yaklaşık üç ay içinde duruşma meydana gelir. Bu tarih net değildir. Kimi süreçler üç aydan daha uzun bir sürede olabilmektedir.

Tensip Zaptı Kaç Günde Hazırlanır ve Tensip Zaptı Kaç Günde Gelir? “Tensip zaptı ne kadar sürer?” sorusu da tensip zaptını bekleyen kişilerin merak ettiği konulardandır. Tensip zaptı hakimin daha doğrusu mahkemenin duruşmaya yaptığı hazırlığı içerdiğinden hazırlanma süreci davaya göre değişmektedir. Tensip zaptının hukuk davaları için hazırlanması bir ya da iki gün sürerken, ceza davalarında hukuk davalarında olduğu kadar kısa sürede hazırlanmaz. Çünkü ceza davalarında iddianamenin kabulünden sonra tensip zaptı tutulmaktadır ve iddianamenin de bir kabulü süreci olduğundan süreç uzayabilmektedir. Ceza davalarında tensip zaptının hazırlanması için bahsettiğimiz bu süreç yaklaşık on dört, on beş gündür. Peki, tensip zaptı hazırlandıktan sonraki aşamaya gelecek olursak; tensip zaptı kaç günde gelir? Tensip zaptının gelmesi için, hazırlanmasından daha uzun süren bir süreç diyebiliriz. Tensip zaptının davalıya ya da davacıya ulaşması yaklaşık bir ay sürmektedir. PTT kargo vasıtası ile tensip zaptı davalı ve davacı tarafa ulaşır. Tensip Zaptı Örneği Bir tensip zaptı örneği içerisinde tutanağın ilk kısımlarında mevcut duruşmanın hangi adliyede olacağına, hangi hakimin ve katibin ilgileneceğine dair bilgiler bulunmaktadır. Buna göre tensip zaptında davacı, sanık ve suç tarihi ile ilgili yüzeysel bilgiler verilmektedir. Ayrıca buna ek olarak ‘’Gereği Düşünüldü’’ başlığı adı altında davanın çeşidine göre maddelendirmeler bulunmaktadır. Bir boşanma davasını ele alarak bu maddelere örnek verecek olursak; “Tensip tutanağının bir örneğinin davetiye ekinde taraflara tebliğ edilmesine.’’ ‘’Dava dilekçesi ve eklerinin duruşma günü ile birlikte davalıya tebliğine.’’ gibi davanın türüne bağlı olmak üzere yedi - sekiz madde daha yer almaktadır.