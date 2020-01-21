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  4. Tente çökmesi sonucu cemaatten 3 kişinin ölümüyle ilgili dava

Tente çökmesi sonucu cemaatten 3 kişinin ölümüyle ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Müşteki Aslı Solak Şengezer: - "Eşim Mustafa Ümit Şengezer hayatını kaybetti. Oğlum babasız kaldı. 2,5 yıllık evliliğim bitti. Annem ve kardeşim ölümden döndü" - Müşteki Cemile Yılmaz: - "Eşim 3 yıldır bilinci kapalı şeklinde hastanede yatıyor. 6 ay yoğun bakımda kaldı. Öldükten sonra hayata döndürülmüş. Her gün gözümün önünde ölüyor"

İSTANBUL (AA) - Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölmesi, 45 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imamın yargılandığı davada, müştekiler dinlenildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Faruk Yazar ve Adem Karabey ile tarafların avukatları katıldı.

Çok sayıda müşteki ve mağdur da duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki Aslı Solak Şengezer, olay tarihinde 7,5 aylık hamile olduğunu belirterek, "Olayda eşim Mustafa Ümit Şengezer hayatını kaybetti. Oğlum babasız kaldı. 2,5 yıllık evliliğim bitti. Annem ve kardeşim ölümden döndü." dedi.

Olayda yaralanan müşteki Ahmet Pekacar, belediye görevlilerinin ve caminin imamlarının tentenin altına girilmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını dile getirerek, imamlardan birinin namazı kıldırmak için "Birkaç dakikada kıldırır, dağılırız." diyerek cemaati tentenin altına çağırdığını, cemaat dağılırken de tentenin çöktüğünü söyledi.

Pekacar, sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu dile getirdi.

- ''Eşimle birlikte ölüyorum''

Müşteki Mehmet Yılmaz, yaralanan babası Fikri Yılmaz'ın yatalak kaldığını belirterek, "Hiçbir şekilde bize cevap veremiyor. Babama 3 yıldır annem bakıyor. Bu olay nedeniyle yıprandık, maddi ve manevi olarak etkilendik. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Cemile Yılmaz, eşi Fikri Yılmaz'ın 3 yıldır bilinci kapalı şeklinde hastanede yattığını dile getirerek, "Eşim 6 ay yoğun bakımda kaldı. Öldükten sonra hayata döndürülmüş. Ben olay yerinde değildim. Eşime ben vasi olarak atandım. Eşimin artık damar yolu bulunamıyor. Her gün gözümün önünde ölüyor. Azrail maalesef yakasını bırakmadı. Ben de onunla birlikte ölüyorum. Böyle bir acı yok. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Müşteki Yılmaz, önce mahkemeye sonrasında salonda bulunanlara eşinin yoğun bakımdaki fotoğrafını göstererek ağladı.

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimallerini dikkate alarak müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul ederek, dinlenilmeyen müştekiler hakkında yeniden zorla getirilme, tedavi gören bir kısım müştekiler hakkında da Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım'daki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan bir cenaze namazı sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin, üzerine birikmiş kar nedeniyle çöktüğü anlatılıyor.

Çöken tentenin altında kalan Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer'in öldüğü, 45 kişinin de çeşitli şekillerde yaralandığı belirtilen iddianamede, İBB'nin cenaze namazlarını kıldırmakla görevli imamları Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek ile cami imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar, "sanık" olarak yer alıyor.

Olayda hayatını kaybeden Zihni Ganiç, Feruzan Eryürük ve Mustafa Ümit Şengezer’in ölümlerinin kazaya bağlı olarak meydana geldiği, tentelerin çökmesiyle ölüm neticeleri arasında illiyet bağı bulunduğu anlatılan iddianamede, olayda yaralananların da şikayetçi oldukları bildiriliyor.

İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu ile Mustafa Çiçek'in anonslarla uyarı yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen, cemaati tentelerin altına topladıklarına vurgu yapılarak, sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal etmeleri nedeniyle bu neticeye neden oldukları belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Mustafa Kavukluoğlu, Mustafa Çiçek, Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın "taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Öte yandan haklarında soruşturma yapılan eski Bakırköy Müftüsü Mustafa Açıkalın, temizlik görevlisi Ali Rıza Mülayim, Bakırköy Belediye Başkanlığındaki görevliler ve tenteyi kuran şirket yetkilileri hakkında da takipsizlik kararı verilmişti.

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Ataköy'deki Ömer Duruk Camis Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Müşteki tente

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