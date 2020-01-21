Tente çökmesi sonucu cemaatten 3 kişinin ölümüyle ilgili dava

Olayda yaralanan müşteki Ahmet Pekacar, belediye görevlilerinin ve caminin imamlarının tentenin altına girilmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını dile getirerek, imamlardan birinin namazı kıldırmak için "Birkaç dakikada kıldırır, dağılırız." diyerek cemaati tentenin altına çağırdığını, cemaat dağılırken de tentenin çöktüğünü söyledi.

Müşteki Aslı Solak Şengezer, olay tarihinde 7,5 aylık hamile olduğunu belirterek, "Olayda eşim Mustafa Ümit Şengezer hayatını kaybetti. Oğlum babasız kaldı. 2,5 yıllık evliliğim bitti. Annem ve kardeşim ölümden döndü." dedi.

Çok sayıda müşteki ve mağdur da duruşma salonunda hazır bulundu.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Faruk Yazar ve Adem Karabey ile tarafların avukatları katıldı.

İSTANBUL (AA) - Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kar biriken tentenin cenaze namazı kılan cemaatin üzerine çökmesi sonucu 3 kişinin ölmesi, 45 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 4 imamın yargılandığı davada, müştekiler dinlenildi.

- ''Eşimle birlikte ölüyorum''

Müşteki Mehmet Yılmaz, yaralanan babası Fikri Yılmaz'ın yatalak kaldığını belirterek, "Hiçbir şekilde bize cevap veremiyor. Babama 3 yıldır annem bakıyor. Bu olay nedeniyle yıprandık, maddi ve manevi olarak etkilendik. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Müşteki Cemile Yılmaz, eşi Fikri Yılmaz'ın 3 yıldır bilinci kapalı şeklinde hastanede yattığını dile getirerek, "Eşim 6 ay yoğun bakımda kaldı. Öldükten sonra hayata döndürülmüş. Ben olay yerinde değildim. Eşime ben vasi olarak atandım. Eşimin artık damar yolu bulunamıyor. Her gün gözümün önünde ölüyor. Azrail maalesef yakasını bırakmadı. Ben de onunla birlikte ölüyorum. Böyle bir acı yok. Sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Müşteki Yılmaz, önce mahkemeye sonrasında salonda bulunanlara eşinin yoğun bakımdaki fotoğrafını göstererek ağladı.

Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimallerini dikkate alarak müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul ederek, dinlenilmeyen müştekiler hakkında yeniden zorla getirilme, tedavi gören bir kısım müştekiler hakkında da Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.