TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., 2016 yılında TEOG Türkiye birincilerinden biri olup, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö., geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de baba Orhan Ö.'yü arayarak bilgi verdi. Olayı öğrenen baba Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı.

Jandarma'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

'ARKADAŞLARINA İHTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ'

Okulun aramasıyla oğlunun durumundan haberdar olduğunu belirten Orhan Ö., "Okul müdürü bana, 'Öğrencimizde bazı sıkıntılar var. İntihar etmeyi, yüksekten atlamayı düşünüyormuş. Arkadaşlarına böyle şeyler söylemiş. Ben kendisini çağırdım, konuştum. Bana şaka yaptığını söyledi. Ama ben çocuğa inanmadım. Siz çocuğu köye çağırın. Çocuğu yakından izleyin. Çocuğu bir psikiyatriye götürelim' dedi. Ben de hafta sonu ilçede psikiyatrist olmayacağını söyledim. Pazartesi götürmemizi istedi. Bana çocuğu nasıl davranmamız gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Rehber öğretmeniyle görüştüm. O da çocukta bir anormallik görmediğini, hafta sonunu birlikte geçirmemizi ve benim gözlem yapmamı istedi" diye konuştu.

'ARADIM, İKNA EDEMEDİM'

Olaydan bir gün önce köye gelen oğlunun hareketlerini gözlemlediğini ancak, anormal bir duruma rastlamadığını belirten Orhan Ö., "Sabah birlikte kahvaltı yaptık. Hareketlerinde hiçbir dengesizlik görmedim. Sonra ben dışarı çıktım. Durumu evdekilere söylemedim, çünkü heyecan yaparlar, bir sıkıntı oluşturur, çocuğu ürkütürüz diye düşündüm. Niyetim öğlen yemeğini yiyip, sonra çocuğu yanıma alıp gezmeye gidiyormuş gibi sohbet edip düşüncelerini, dertlerini dinlemekti. Fakat bu arada çocuk evden ayrılmış. Evdekiler kaleye çıktığını söylediler. Hemen aradım, gezmeye çıktığını söyledi. 'Orada hava rüzgarlı, düşersin gel bu tarafa aşağı in, birlikte yemek yapalım' dedim. 'Yok inmeyeceğim, ben atlayacağım' dedi. 'Çözüm bulabiliriz öyle bir şeye gerek yok' dedim. 'Yok, baba çözüme gerek yok atlayacağım' dedi. 'Yapma etme, bekle ben geleyim o zaman' dedim. 'Gelme, yetişemezsin' dedi. 'Yapma' dedim. 'Yapacağım' dedi ve telefonu kapattı" diye konuştu.