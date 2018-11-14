HABER

Teolog-Psikoterapist Sabiha Husic, 3. Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları alanında çok sayıda politikanın ve yasanın geliştirilmesine öncülük ederek "Dünya Kadını Ödülü"nü alan Teolog-Psikoterapist Sabiha Husic, KADEM tarafından 23-24 Kasım düzenlenecek 3. Kadın ve Adalet Zirvesi için İstanbul'a gelecek - Sabiha Husic: - "Kadınların bilgi ve tecrübeleri demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Bu zirvede kadınları, kendi kapasitelerinin ve gücünün farkında olmaya çağıracağız"

İSTANBUL (AA) - Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları alanında çok sayıda politikanın ve yasanın geliştirilmesine öncülük ederek "Dünya Kadını Ödülü"nü alan Teolog-Psikoterapist Sabiha Husic, Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) 23-24 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen "3. Kadın ve Adalet Zirvesi"ne katılacak.

Husic, İstanbul ziyareti öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş suçlarının, cinsel şiddetin ve diğer suçların mağdurları ile tanıklarına destek sunma amacıyla Bosna Savaşı'nda cinsel şiddete uğrayan kadınlarla görüşmeleri kapsayan önemli bir araştırmaya dahil olduğunu anlattı.

Araştırma sonucunda cinsel şiddetin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra konuşmanın, savaş sürerken veya yaşananların hemen ardından konuşmaktan daha zor olduğunun ortaya konduğunu aktaran Husic, "Kadınlar, toplumun kendilerine neler olduğunu duymak istemediğini, artık yollarına devam etmek istediğini hissediyor ama onlar yollarına devam edemiyor. Cinsel şiddetten kurtulanlar hiç kimsenin onlara neler olduğuna inanmadığını hissediyor." diye konuştu.

- "Kadınları cesaretlendirmeye çalışıyoruz"

Kurtulanların büyük kısmının olanları kanıtlamak için delil vermeleri gerektiğinde yasal süreci başlatmak istemediklerini dile getiren Husic, şöyle devam etti:

"Bu travma yaratan olayları yaşayan kadınları desteklemeye, cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Bu gibi zirveler de kadınları cesaretlendirmek, çağrıda bulunmak için önemli bir fırsat. Kadınların bilgi ve tecrübeleri demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Bu zirvede kadınlar, kendi kapasitelerinin ve gücünün farkında olmaya çağıracağız."

Sabiha Husic, KADEM'in, kadınların gücü ve kapasiteleri hakkında farkındalığı artırmak bakımından çok önemli bir kuruluş olduğunu dile getirerek, zirvede "Yoksulluğun ve Çatışmaların Aile Üzerindeki Etkisi" konulu bir konuşma yapacağını kaydetti.

Kadınların bilgi ve tecrübelerinin demokratik bir toplum oluşturmak için çok kıymet olduğunun altını çizen Husic, "İnsan haklarına hem kadınlar hem de erkekler tarafından eşit şekilde saygı gösterilmeli. KADEM de kadınlar ve erkekler tüm vatandaşlar için daha iyi hayat koşulları oluşturma amacıyla bir arada nasıl çalışabileceğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Medica Zenica" ile yüz binlerce mağdur kadına destek oldu

3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde "Yoksulluğun ve Çatışmaların Aile Üzerindeki Etkisi" başlıklı bir konuşma yapmaya hazırlanan Sabiha Husic, adını ilk kez aldığı "Dünya Kadını Ödülü" ile duyurdu.

Toplumsal cinsiyet ve insan hakları özelinde yaptığı birçok çalışma ile Joan B. Kroc Enstitüsü tarafından "Barış ve Adalet İçin Kadın Ara Bulucu" ödülü ile Volonteurope tarafından verilen "Aktif Avrupa Vatandaşları" ödülüne de layık görülen Husic, 26 yıldır doğrudan savaş ve savaş sonrası toplumsal cinsiyet odaklı şiddet mağdurlarına psikoterapi desteği veriyor.

Ayrıca Bosna Hersek'te savaş suçlarının, cinsel şiddetin ve diğer suçların mağdurlarına ve tanıklarına destek sunmayı amaçlayan "Medica Zenica" adlı kadın örgütünü kuran Husic, şiddet mağdurlarına gönüllü destek sunuyor.

- 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi

KADEM'in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle "Ailenin Güçlendirilmesi" temasıyla düzenleyeceği "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi", 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul'daki Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirvede sunum ve konuşmaların yapıldığı oturumların yanı sıra değişik ülkelerden aile ve sosyal politikalardan sorumlu bakanların veya yetkililerin katılacağı liderler oturumu da düzenlenerek, her ülkenin aileye yönelik politikaları ve uygulamaları masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak 3. Kadın ve Adalet Zirvesi'nde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun yapacağı protokol konuşmalarının ardından, "Liderler Oturumu" yapılacak.

İkinci gün paralel oturumlarla devam edilecek zirvede, ailenin güçlendirilmesi yönünde değişik alanlardaki gelişmeler, başarılı örnekler ve devam etmekte olan sorunlarla ilgili tespit ve çözümler ele alınacak.

PARTNERBurcu'yu uçurdularBurcu'yu uçurdular
Kavacık üzümünün üstüne mermer fabrikasının tozu yağıyorKavacık üzümünün üstüne mermer fabrikasının tozu yağıyor
Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdiKulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. Kadın ve Adalet Zirvesi Kadın ve Demokrasi Derneği Teolog-Psikoterapist Sabiha Husic

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Abdulkadir Selvi, partilerin oy oranını açıkladı! İşte Optimar'ın yerel seçim anketi sonucu

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi

Kulisleri sarsacak iddia! Melih Gökçek Erdoğan'a isim verdi

Sivas Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Gençler beni bulun

Sivas Belediye Başkanı'ndan dikkat çeken paylaşım: Gençler beni bulun

Bakan Varank duyurdu: Çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçiriyoruz

Bakan Varank duyurdu: Çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçiriyoruz

Meteoroloji'den bir kar yağışı uyarısı daha

Meteoroloji'den bir kar yağışı uyarısı daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.