Teolog-Psikoterapist Sabiha Husic, 3. Kadın ve Adalet Zirvesi'ne katılacak

İSTANBUL (AA) - Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları alanında çok sayıda politikanın ve yasanın geliştirilmesine öncülük ederek "Dünya Kadını Ödülü"nü alan Teolog-Psikoterapist Sabiha Husic, Kadın ve Demokrasi Derneği'nce (KADEM) 23-24 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen "3. Kadın ve Adalet Zirvesi"ne katılacak. Husic, İstanbul ziyareti öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş suçlarının, cinsel şiddetin ve diğer suçların mağdurları ile tanıklarına destek sunma amacıyla Bosna Savaşı'nda cinsel şiddete uğrayan kadınlarla görüşmeleri kapsayan önemli bir araştırmaya dahil olduğunu anlattı. Araştırma sonucunda cinsel şiddetin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra konuşmanın, savaş sürerken veya yaşananların hemen ardından konuşmaktan daha zor olduğunun ortaya konduğunu aktaran Husic, "Kadınlar, toplumun kendilerine neler olduğunu duymak istemediğini, artık yollarına devam etmek istediğini hissediyor ama onlar yollarına devam edemiyor. Cinsel şiddetten kurtulanlar hiç kimsenin onlara neler olduğuna inanmadığını hissediyor." diye konuştu.

- "Kadınları cesaretlendirmeye çalışıyoruz" Kurtulanların büyük kısmının olanları kanıtlamak için delil vermeleri gerektiğinde yasal süreci başlatmak istemediklerini dile getiren Husic, şöyle devam etti: "Bu travma yaratan olayları yaşayan kadınları desteklemeye, cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Bu gibi zirveler de kadınları cesaretlendirmek, çağrıda bulunmak için önemli bir fırsat. Kadınların bilgi ve tecrübeleri demokratik bir toplumun temelini oluşturur. Bu zirvede kadınlar, kendi kapasitelerinin ve gücünün farkında olmaya çağıracağız." Sabiha Husic, KADEM'in, kadınların gücü ve kapasiteleri hakkında farkındalığı artırmak bakımından çok önemli bir kuruluş olduğunu dile getirerek, zirvede "Yoksulluğun ve Çatışmaların Aile Üzerindeki Etkisi" konulu bir konuşma yapacağını kaydetti. Kadınların bilgi ve tecrübelerinin demokratik bir toplum oluşturmak için çok kıymet olduğunun altını çizen Husic, "İnsan haklarına hem kadınlar hem de erkekler tarafından eşit şekilde saygı gösterilmeli. KADEM de kadınlar ve erkekler tüm vatandaşlar için daha iyi hayat koşulları oluşturma amacıyla bir arada nasıl çalışabileceğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Medica Zenica" ile yüz binlerce mağdur kadına destek oldu 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde "Yoksulluğun ve Çatışmaların Aile Üzerindeki Etkisi" başlıklı bir konuşma yapmaya hazırlanan Sabiha Husic, adını ilk kez aldığı "Dünya Kadını Ödülü" ile duyurdu. Toplumsal cinsiyet ve insan hakları özelinde yaptığı birçok çalışma ile Joan B. Kroc Enstitüsü tarafından "Barış ve Adalet İçin Kadın Ara Bulucu" ödülü ile Volonteurope tarafından verilen "Aktif Avrupa Vatandaşları" ödülüne de layık görülen Husic, 26 yıldır doğrudan savaş ve savaş sonrası toplumsal cinsiyet odaklı şiddet mağdurlarına psikoterapi desteği veriyor. Ayrıca Bosna Hersek'te savaş suçlarının, cinsel şiddetin ve diğer suçların mağdurlarına ve tanıklarına destek sunmayı amaçlayan "Medica Zenica" adlı kadın örgütünü kuran Husic, şiddet mağdurlarına gönüllü destek sunuyor. - 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi KADEM'in Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle "Ailenin Güçlendirilmesi" temasıyla düzenleyeceği "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi", 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul'daki Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.