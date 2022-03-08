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Teoman'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel paylaşım

08.03.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından annesi ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Teoman'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel paylaşım

Ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir paylaşımda bulundu. 8 Mart tarihinin kendisi için özel olduğunu belirten Teoman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Bölüm Başkanı Necla Arat, bana 8 Mart Kadınlar Günü'nde yapılacak olan kutlamada çalıp, çalmayacağımı soruyor. 8 Mart'ta AKM binasının kulisindeyiz. Ben sıramı bekliyorum, benim önümde halk oyunları ekipleri filan var. 8 Mart aynı zamanda annemin de doğum günü. Sahnede ilk alkışlar dindikten sonra, küçük bir konuşma yapıyorum. 'Bugün gerçekten çok önemli bir gün, ama benim için daha da önemli. Aynı zamanda annemin de doğum günü. O da aramızda...' diyor ve annemi gösteriyorum. Birden bütün salon çılgın gibi alkışlıyor, annemle beraber bütün AKM ayağa kalkıyor, alkışlar uzuyor, şaşkınım.

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Biraz sonra herkes yavaş yavaş oturuyor artık. Bir bakıyorum annem, tek başına ayakta kalmış, hipnotize olmuş gibi koca salonda tek başına alkışlamaya devam ediyor. Hiç duracak gibi değil. Mikrofondan anneme, 'Anneciğim, oturabilirsin.' diyorum. Oturuyor. FasaFiso kitabından... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü..."


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