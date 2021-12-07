Teoman Duralı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu. 1947'de Zonguldak'ta dünyaya gelen Duralı, yüksek öğrenimini felsefe, antropoloji, biyoloji alanlarında yaptı.

1977'den 2015'e kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009-2016 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanlığı görevini yürüttü. ı. 2017 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan Duralı, felsefenin çeşitli alanlarında çok sayıda eser yazdı.

Ülkemizde felsefe alanında akla gelen ilk isimlerden olan, 16 üniversitede ders vererek Türk düşünce hayatında etkili olan pek çok ismi yetiştiren Duralı, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, kitapları ve makaleleriyle de Türkiye’de felsefenin merkezi bir yer edinmesinde önemli rol oynadı. Duralı, ayrıca uluslararası felsefe camiasında da Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Duralı'nın vefatı sonrası bir çok isimden başsağlığı mesajları geldi. İşte o mesajlardan bazıları:

"DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop: Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin.

"İLMİNDEN, İRFANINDAN HER ZAMAN FEYİZ ALDIM"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Muhterem hocam Teoman Duralı bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım.

Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

"YERSİZ, YURTSUZ DEĞİLDİ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı’yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi.Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak…

"MEKANI CENNET, MAKAMI ÂLİ OLSUN"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

"MEDENİYETİMİZİ İNŞA ETMEYE HEP DEVAM EDECEK"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun.

"BÜYÜK BİR HAYAT SON BULDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

"ÜLKEMİZDE FELSEFEYİ YERLİLEŞTİRMENİN ÖNCÜSÜ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ülkemizde felsefeyi yerlileştirmenin öncüsü, müstesnâ kişiliği ve eserleriyle hepimize örnek teşkil eden, fikir dünyamızın öncülerinden, Ş. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah.

"İNSANLIK BİRAZ DAHA EKSİK ARTIK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak.

TEOMAN DURALI KİMDİR?

Duralı, 7 Şubat 1947 tarihinde Kozlu, Zonguldak'ta dünyaya geldi. Babası Türk, Annesi ise Alman asıllıdır. İlköğrenimini Zonguldak ve Ankara'da yaptı. Orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesinde Biyoloji ve Felsefe bölümlerinde okudu, 1973 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesinde okurken Nermi Uygur'un kendisine asistanlık teklifi etmesiyle 1975 yılında mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı. 1977 yılında doktora çalışmasını bitirdi. 1978 yılında NATO bursu ile Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Mayıs 1982'de yardımcı doçent, Ekim 1982'de doçent ve 1985'te ABD Penn State University'de tamamladığı "Kant'ın A Priori Bilgi İstidâdı" adlı çalışmasının ardından 1988'de mezun olduğu bölümde profesör oldu. 1992-1993 yıllarında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-1997 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)’da misafir öğretim üyesi olarak yer aldı. 1996 yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde araştırma gezisinde bulundu.

Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı. Fakültenin felsefe bölümünü kurdu. Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunun 2016 yılında aldığı kararla Teoman Duralı'ya Fahri Doktora Payesinin takdim töreni gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinde felsefe bölümlerinde dersler verdi. Ayrıca Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dillerini biliyordu. TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıydı. 6 Aralık 2012 tarihinde hayatını kaybetti.



