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Teoman Harbiye'de coşturdu! "Ayağa kalkın ki kendimizi rockstar gibi hissedelim"

17.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teoman, "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında dün gece sahnedeydi.

Teoman Harbiye'de coşturdu! "Ayağa kalkın ki kendimizi rockstar gibi hissedelim"

2022 sezonun ilk Harbiye performansında İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Teoman konseri bir klasik olan "N'apim Tabiatım Böyle" ile başladı.

Ünlü sanatçı, repertuvarına eklediği "Koma Hali, 17(ONYEDİ)", "Gökdelenler" gibi şarkılarının yanı sıra klasikleri ve coverları ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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"KİMSE KİMSENİN OTURMASINA İZİN VERMESİN"

Konserin son 4 şarkısında seyircileri ayağa kaldıran Teoman, “Kimse kimsenin oturmasına izin vermesin. Ayağa kalkın ki kendimizi rockstar gibi hissedelim.” deyince Harbiye’de coşku arttı. Seyirciler öne gelerek, finalde Teoman’a eşlik etti.

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