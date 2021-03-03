Bir süredir ekranlardan uzak kalan Teoman Kumarcıbaşı, Kuruluş Osman dizisinin Kara Şaman Togay karakteri ile dönüyor. ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler, "Teoman Kumarcıbaşı kimdir?" sorusuna yanıt arıyor. Gecenin Kanatları, Binbir Gece, Evim Sensin gibi projelerde izleyenlerin gönlünü kazanan Teoman Kumarcıbaşı ATV ekranlarında sevenleri ile yeniden buluşacak. Peki, Teoman Kumarcıbaşı kimdir? İşte, ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...

Teoman Kumarcıbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli?

18 Ekim 1971 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Teoman Kumarcıbaşı Arjantin'de doğdu. Annesi Arjantinli babası Türk olan Kumarcıbaşı, 6 yaşında Türkiye'ye geldi. Küçük yaştan itibaren tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Kumarcıbaşı İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümü mezunudur.

Kariyerinde; Aşka Sürgün, Binbir Gece, Eyvah Eyvah, Avlu, Girdap, Yazı Tura, Evim Sensin, Güneşin Kızları, Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar gibi pek çok önemli projede yer alan Kumarcıbaşı şimdilerde Atv'nin Kuruluş Osman dizisinde yer alan Kara Şaman Togay karakteri ile ekranlara dönüyor.

