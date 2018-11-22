HABER

Tepe Home'dan 'Muhteşem Cuma' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

TEPE Home, mağazalarında sergilenen teşhir mobilyalarında geçerli yüzde 40 indirim, yaşam alanlarının atmosferini değiştirmek isteyenlerin yüzünü güldürecek.

ANKARA, (DHA)- TEPE Home, mağazalarında sergilenen teşhir mobilyalarında geçerli yüzde 40 indirim, yaşam alanlarının atmosferini değiştirmek isteyenlerin yüzünü güldürecek.
23-24-25 Kasım tarihlerine özel uygulamaya alınacak 'Muhteşem Cuma' kampanyası ve mobilyalarda yüzde 8 KDV avantajı, kalitenin çok uygun fiyatlarla sunulduğu seçili koleksiyonlarla evlerini yenilemek isteyenlerin yönünü Tepe Home’a çevirecek. Görenleri hayran bırakan tasarımlar, zengin ürün çeşitliliği, stil ve konsept anlayışının bambaşka bir boyutta bütünleştiği mobilyalar tüm yaşam alanlarının odak noktası haline gelecek.
Konforun dünya trendlerinde dizaynlarla yansıtıldığı, sınırlı sayıda ve özel olarak seçilmiş ürünler özel fırsatlarla ve 48 aya varan vade seçenekleriyle Tepe Home mağazalarında dekorasyon severlerle buluşuyor.

Sevişme sahnelerini gördüklerinde şoke oldular!Sevişme sahnelerini gördüklerinde şoke oldular!
Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yaparYıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar
Alzheimer hastası, 20 saat sonra ormanda bulunduAlzheimer hastası, 20 saat sonra ormanda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Yıldırım'dan sert tepki: Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Süloğlu Belediye Başkanı'nın makam koltuğuna haciz

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.