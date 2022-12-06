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Tepe Nautilus AVM çalışma saatleri nedir? Tepe Nautilus AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda AVM’ler çok fazla ilgi odağı olmuştur. Hem tek bir alanda tüm ihtiyaçlarını tamamlayabilmek hem de gezerek keyifli vakit geçirmek adına kişiler AVM’leri tercih etmektedir. Özellikle hafta sonları daha geniş bir kapasite ile hizmet veren alışveriş merkezleri önemli bir ticaret alanıdır. Bu kadar yoğun ilgi gören AVM’lerin çalışma saatleri merak konusu olmaktadır. Peki, Tepe Nautilus AVM hafta sonu kaça kadar çalışıyor?

Tepe Nautilus AVM çalışma saatleri nedir? Tepe Nautilus AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Tepe Nautilus AVM kişiler tarafından sıklıkla tercih edilen bir alışveriş merkezidir. Bu alışveriş merkezini tercih etmek isteyen bireyler çalışma saatlerini, hafta sonu çalışma durumlarını öğrenmek isterler. Alışveriş merkezini gezmek isteyen bireyler çalışma saatlerini öğrenerek doğru zamanda alışveriş merkezinde olmaya özen gösterirler. AVM çalışma saatleri genel olarak birbiriyle benzese de AVM içindeki mağazaların çalışma saatleri alışveriş merkezinden farklı olabilir.

Tepe Nautilus AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezleri son dönemlerde oldukça sık tercih edilmektedir. Tepe Nautilus AVM çalışma saatleri içerisinde müşterilerine ve ziyaretçilerine çeşitli marka ve mağazalarıyla hizmet verir. Tepe Nautilus AVM’yi tercih etmek isteyen bireyler alışveriş merkezinin açılış saatini bilerek gitmeyi isterler. Tepe Nautilus AVM açılış saati 10.00 olarak belirtilmiştir. Müşteriler sabah 10.00 itibari ile AVM’ye giriş yapabilirler.

Tepe Nautilus AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri son zamanlarda oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Tepe Nautilus AVM’yi tercih etmek isteyen müşteriler alışveriş merkezinin kapanış saatini öğrenerek işlerini tamamlamak isterler. Tepe Nautilus AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmiştir. Bu AVM’yi tercih eden bireyler 22.00 itibari ile AVM’deki işlemlerini tamamlamış olmalılar.

Tepe Nautilus AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Tepe Nautilus AVM çalışma saatleri dâhilinde hafta içi ve hafta sonu hizmet veren bir alışveriş merkezidir. Bu AVM’yi tercih eden kişiler hafta içi ve hafta sonu işlemleri ile ilgili hizmet alabilirler. Tepe Nautilus AVM hafta sonu çalışma saati 10.00 - 22.00 aralığı olarak belirtilmiştir. Tepe Nautilus AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati olan 10.00 - 22.00 arasında müşterilerine hizmet veren bir alışveriş merkezidir.

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