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Tepebaşı matematiği sevdiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimler ile matematik, farklı, kolay ve eğlenceli metotlarla sevdiriliyor.Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’nde eğitimler devam ediyor.

Tepebaşı matematiği sevdiriyor

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimler ile matematik, farklı, kolay ve eğlenceli metotlarla sevdiriliyor.
Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’nde eğitimler devam ediyor. Katılımcılar, Matematik Evi’nde matematik öğrenmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını keşfediyor. Matematik Evi, ezbere dayanmayan ve klasik yöntemlerin dışında oyunlarla çocukların hayal güçlerini geliştirirken, matematiksel zekalarını da artırıyor. Bu kapsamda 2019’un Ocak ayında 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için uygulanmaya başlayan donguri yöntemi ile toplam 354 öğrenci resim çizerek matematik öğrenme fırsatı yakaladı. Donguri yöntemi ile resim çizerek matematik öğrenen öğrenciler, görsel düşünme yeteneklerini de geliştirmiş oluyor. 5. sınıf seviyesinden itibaren başlayan etkinlikler ise Origami, Problem Çözme, Yapboz ve Matematiksel Oyun başlıklarından oluşuyor ve bu eğitimlerden de bugüne kadar bin 951 öğrenci yararlandı. 82 kişinin faydalandığı lise ve yetişkin grupları kapsayan içerikler arasında ise Sözsüz İspatlar, Toplam Formülleri ve Özdeşlikler grupları yer alıyor. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’ndeki etkinlikler, okul müfredatlarında yer alan matematik konularının ötesinde, farklı konulara da yer veren ve özel olarak tasarlanmış somut materyallerin kullanıldığı son derece özgün etkinlikler olarak dikkat çekiyor.

Güz döneminde de ilgi yoğun
Ayrıca 6 kişilik sınıflarda faaliyetlerin yürütüldüğü Matematik Evi’nde 2019-2020 Güz Dönemi kapsamında düzenlenen donguri ve eğlenceli matematik eğitimlerine yoğun ilgi gösterilirken, ilk kez görme engelli bireylere yönelik de görme engelliler için matematik eğitimi gerçekleştiriliyor. 8-10 yaş çocuklara yönelik düzenlenen donguri eğitimleri 20 grup halinde, 11 yaş üzeri katılımcılar için olan eğlenceli matematik eğitimleri de 10 grup olarak yapılıyor. İlk kez düzenlenen 7 yaş üzeri görme engelli bireylere yönelik görme engelliler için matematik eğitimleri ise haftada bir gün gerçekleştiriliyor.
Eğitimlere katılan öğrenciler ve yetişkinler, değişik ve eğlenceli metotlar ile hem daha anlaşılır hem de kolay biçimde matematik öğrenmekten dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor.
Öte yandan Bahçelievler Mahallesi Medeniyet Sokak, No: 10/1’de hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 290 12 90 numaralı telefondan Matematik Evi’ne ulaşabilecek.

Tepebaşı matematiği sevdiriyor

Tepebaşı matematiği sevdiriyor

Tepebaşı matematiği sevdiriyor

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