Tepebaşı matematiği sevdiriyor

Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimler ile matematik, farklı, kolay ve eğlenceli metotlarla sevdiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’nde eğitimler devam ediyor. Katılımcılar, Matematik Evi’nde matematik öğrenmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını keşfediyor. Matematik Evi, ezbere dayanmayan ve klasik yöntemlerin dışında oyunlarla çocukların hayal güçlerini geliştirirken, matematiksel zekalarını da artırıyor. Bu kapsamda 2019’un Ocak ayında 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için uygulanmaya başlayan donguri yöntemi ile toplam 354 öğrenci resim çizerek matematik öğrenme fırsatı yakaladı. Donguri yöntemi ile resim çizerek matematik öğrenen öğrenciler, görsel düşünme yeteneklerini de geliştirmiş oluyor. 5. sınıf seviyesinden itibaren başlayan etkinlikler ise Origami, Problem Çözme, Yapboz ve Matematiksel Oyun başlıklarından oluşuyor ve bu eğitimlerden de bugüne kadar bin 951 öğrenci yararlandı. 82 kişinin faydalandığı lise ve yetişkin grupları kapsayan içerikler arasında ise Sözsüz İspatlar, Toplam Formülleri ve Özdeşlikler grupları yer alıyor. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’ndeki etkinlikler, okul müfredatlarında yer alan matematik konularının ötesinde, farklı konulara da yer veren ve özel olarak tasarlanmış somut materyallerin kullanıldığı son derece özgün etkinlikler olarak dikkat çekiyor.