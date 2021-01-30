YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

Tepebaşı’nda kar yağışına hızlı müdahale

30.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tepebaşı Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi.Üç vardiya halinde 7/24 mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi.
Üç vardiya halinde 7/24 mesai yapan ekipler, küreme ve tuzlama yapmaya aralıksız biçimde devam ediyor. Ekipler özellikle kaldırımlarda oluşan buzlanma nedeniyle, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için küreme çalışması gerçekleştiriyor. Öte yandan yollarda da tuzlama çalışmaları sürdürülüyor. Merkez ve kırsal mahalle sakini vatandaşlar, kar ve buz ile mücadele çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların aralıksız olarak süreceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:16
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:42

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
300120211800310120210830nobetci
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
300120211800310120210830nobetci
Çobanoğlu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
300120211800310120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor

Sokak hayvanları sığınacak yer arıyor

Çocuklar karikatür ile gelişiyor

Çocuklar karikatür ile gelişiyor

Yüzmede başarılı dereceler

Yüzmede başarılı dereceler

Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı

Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı

Rektör Erdal, Türkiye Bilimler Akademisini ziyaret etti

Rektör Erdal, Türkiye Bilimler Akademisini ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Şahin'den ebeveynlere video paylaşım platformlarında "otomatik oynatmayı" kapatın önerisi:

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Şahin'den ebeveynlere video paylaşım platformlarında "otomatik oynatmayı" kapatın önerisi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.