Tepeden yuvarlanan kadın yaralandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da eşiyle birlikte dinlenmek için yolda mola veren R.Ş. (60) adlı kadın, tepeden 20 metre yuvarlanıp yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan R.Ş., hastanede tedaviye alındı. Olay, Tekirdağ- Şarköy karayolunun Ayvasıl mevkisindeki Seyir Terası yakınlarında meydana geldi. Otomobille Tekirdağ'dan Şarköy'e giden R.Ş. ile eşi, yolda mola verdi. Bu sırada R.Ş., bulunduğu tepeden yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan R.Ş., yaralandı. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatlar yardımı ile yaralı R.Ş.'yi sedyeyle yukarı çıkardı. R.Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

