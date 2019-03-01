Tepeyi ikiye bölen kaçak kazıda anıt mezar ortaya çıktı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaptığı kazıda, Roma dönemine ait anıt mezar çıktı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kepçe ile kaçak kazı yapıldığını belirleyerek, durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, anıt mezar bulundu. Kaçak kazı sırasında zarar gören anıt mezarın Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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