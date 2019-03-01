HABER

Tepeyi ikiye bölen kaçak kazıda anıt mezar ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaptığı kazıda, Roma dönemine ait anıt mezar çıktı.

Tepeyi ikiye bölen kaçak kazıda anıt mezar ortaya çıktı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin yaptığı kazıda, Roma dönemine ait anıt mezar çıktı.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri kepçe ile kaçak kazı yapıldığını belirleyerek, durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne bildirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, anıt mezar bulundu. Kaçak kazı sırasında zarar gören anıt mezarın Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tepeyi ikiye bölen kaçak kazıda anıt mezar ortaya çıktıTepeyi ikiye bölen kaçak kazıda anıt mezar ortaya çıktıTepeyi ikiye bölen kaçak kazıda anıt mezar ortaya çıktıTepeyi ikiye bölen kaçak kazıda anıt mezar ortaya çıktı

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
7 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı7 yıldır aranan cezaevi firarisi yakalandı
Nusaybin'in karşısındaki Suriye semalarında hava hareketliliğiNusaybin'in karşısındaki Suriye semalarında hava hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Şahin K. sosyal medyadan isyan etti: Hırsımdan ağladım

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

Albayrak müjdeyi verdi! İkinci kredi paketi geliyor

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.