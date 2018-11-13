Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu torba yasa teklifinin çok tepki çeken, KHK’lı doktorların hem kamu hem de özel hastanelerde çalışmasını engelleyen 5. maddesi geri çekildiği iddia edildi.

Gelişmeyi HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Gergerlioğlu, "Geri adım attılar. KHK'lı doktorlar SGK'lı hastanelerde çalışabilecek" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de Twitter hesabından, “KHK’lı hekimler SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecek, raporları da geçerli olacak. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da pratisyen hekimler 75.000, uzman hekimler 120.000 TL tazminat ödeyerek özelde işe başlayabilecek” ifadelerini kullandı.





