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Tepki çeken 'Emine Bulut' paylaşımına gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 17:02 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayeti hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, katil zanlısı Fedai Varan'a destek vererek, 'Benim eşimin sonu da böyle olacak', 'Bir kadın ölüyorsa hak etmiştir' yazan Soner Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Tepki çeken 'Emine Bulut' paylaşımına gözaltı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayeti hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, katil zanlısı Fedai Varan'a destek vererek, 'Benim eşimin sonu da böyle olacak', 'Bir kadın ölüyorsa hak etmiştir' yazan Soner Ç., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kırıkkale'de kafede, 6 gün önce, 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde, eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut'un sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri, tüm Türkiye'de büyük tepki topladı. Cinayetin gerçekleştiği kafedeki güvenlik kamerasının görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet hakkında, çoğu kullanıcı tepkilerini dile getirdi.
'BENİM EŞİMİN SONU DA BÖYLE OLACAK'
Büyük çoğunluğun aksine, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'nde oturan ve eşiyle boşanma sürecinde olan Soner Ç., sosyal medya üzerinden cinayetle ilgili yaptığı bir yorumda, katil zanlısı Fedai Varan'a destek verdi. Soner Ç., yorumunda şu ifadeleri kullandı:
'Adamı bu raddeye getiren kadındır. Benim eşimin de bana yapmadığı kalmadı. Çocuklarım için sabrediyorum ancak dayanacak gücüm kalmadı. Ayrıca kadınları bu kadar erkeğin üzerine salan devlettir, kanunlardır. Kadın bir şey yaptığını zannediyor. Ancak sonuç ortada, olan evlatlarımıza oluyor. Benim eşimin sonu da böyle olacak. Olan evlatlarıma olacak. Ancak dayanamıyorum, yapacağım. Ya gelecek ya sonuç bu.'
Sonar Ç.'nin yorumu sosyal medyada özellikle Twitter'da büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından jandarma ekipleri, hareket geçti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Soner Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Tepki çeken 'Emine Bulut' paylaşımına gözaltı

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