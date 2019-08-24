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Tepki çeken 'Emine Bulut' paylaşımına gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 18:17 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI İzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI
İzmir'in Torbalı ilçesinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Soner Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)

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