Tepki çeken 'Emine Bulut' paylaşımına gözaltı (2)

TUTUKLANDI\n\u0130zmir'in Torbal\u0131 il\u00e7esinde, Emine Bulut cinayetiyle ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m nedeniyle g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Soner \u00c7ak\u0131r, sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.\n\u0130brahim DANI\u015e\/TORBALI (\u0130zmir), (DHA)Bursa'n\u0131n sakl\u0131 cenneti b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor!Telefon doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131ndan muhtar kurtard\u0131Alia\u011fa\u2019daki yang\u0131n\u0131n, ormanl\u0131k alana s\u0131\u00e7ramamas\u0131 i\u00e7in b\u00fcy\u00fck m\u00fccadele
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