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Tepki çeken 'Ferdi Tayfur' sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert tepki! "Kabul etmemiz mümkün değildir"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.01.2025 17:01
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Müzik dünyasının acı kaybı Ferdi Tayfur hakkında bir yayın organında söylenen ifadelerle ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklamada bulundu. Gazeteci Musa Özuğurlu'nun söylediği 'Sanatsal açıdan berbattı' sözleri hakkında Şahin, "Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerinde bulundu.

Tepki çeken 'Ferdi Tayfur' sözlerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert tepki! "Kabul etmemiz mümkün değildir"

Türkiye'nin en önemli sanatçılarından olan ve unutulmaz şarkılarıyla gönüllere taht kuran usta sanatçı Ferdi Tayfur dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. Milyonlarca kişilik hayran kitlesine sahip Tayfur'un ölümü tüm Türkiye'de üzüntüyle karşılaşıldı. Fakat TELE 1 ekranlarında gazeteci Musa Özuğurlu'nun Ferdi Tayfur hakkında sarf ettiği sözler birçok farklı çevreden tepkiyle karşılandı. RTÜK Başkanı Şahin'den açıklama geldi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası TELE1'de haber sunan Gazeteci Musa Özuğurlu'nun usta sanatçı hakkındaki yorumu sosyal medyada tepki çekti.

'SANATSAL AÇIDAN BERBATTI'

Özuğurlu canlı yayında; "Ferdi Tayfur öldü, herkes bir övüyor bir övüyor. Kişilik açısından nasıl bir insandı bizi ilgilendirmiyor fakat sanatsal açıdan baktığımız zaman berbattı. Bu gerçeği de söylemek lazım. Ağlak bir arabesk yapan birisinden bahsediyoruz. Müzikal açıdan berbattı yani bu kadar." ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN YANIT!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den konuya ilişkin sosyal medya hesabından yanıt geldi. Şahin'in açıklaması şu şekilde:

"Müzik dünyamızın acı kaybı Ferdi Tayfur sanatçımız hakkında Tele 1 ekranlarında yapılan ahlaki olmayan yorumlar dikkatimizdedir.

Yayında topluma mâl olmuş, kitlelerin gönlünü kazanmış merhum sanatçımıza yapılan terbiye dışı davranış Üst Kurul Uzmanlarımız tarafından incelenmektedir.

Acı kaybıyla hayranlarını üzüntüye gark eden Ferdi Tayfur, aziz milletimizin gönlündeki yerini her daim koruyacaktır.

Manevi şahsına, ailesine ve sevenlerine yapılan saygısızlığı kabul etmemiz mümkün değildir.

Gerek Yasadaki gerekse medya tarafından kabul gören yayıncılık etik kuralları gereği başlatılan inceleme sonrasında hazırlanacak uzman raporu kısa sürede RTÜK gündemine gelecektir."

Canlı yayındaki sözleri tepki çekti! 'Sanatsal açıdan berbattı' deyince sosyal medya ayağa kalktı Canlı yayındaki sözleri tepki çekti! 'Sanatsal açıdan berbattı' deyince sosyal medya ayağa kalktı
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Ebubekir Şahin rtük
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