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Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

Gaziantep Şahinbey’in AK Parti’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşısındaki fotoğrafı tepki çekti. Gaziantep’teki bir taziye ziyaretinde, AK Parti’li Belediye Başkanı yerde otururken, koltukta oturan Bakan Süleyman Soylu ile konuşuyor.

Tepki çeken fotoğraf! 'Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi'

AK Parti’li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşısındaki fotoğrafına, CHP tepki gösterdi.

"ÇIKAR AMAÇLI YAPILAN SİYASETİN İBRETLİK RESMİ"

Oda Tv'nin haberine göre, CHP Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Özpolat, Şahinbey belediye başkanının böyle bir duruma düşmesinin onur kırıcı olduğunu ifade ederek, “Çıkar amaçlı yapılan siyasetin insanları ne hale getirdiğinin göstergesi için bir ibretlik resim. Diz çökme, el pençe divan pozu Gaziantep siyasetine hiç yakışmadı. Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi” dedi.

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CHP Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Özpolat’ın açıklamasının tamamı şöyle:

“Türkiye’de siyasetin kirlenmişliğinin en büyük göstergesi. Çıkar amaçlı yapılan siyasetin insanları ne hale getirdiğinin göstergesi bir ibretlik resim. Bakınca insanlığınızdan utanırsınız. Güce tapmanın ne demek olduğunu görürsünüz. Eldeki gücü kayıp etmemek için size o gücü verene ne kadar alçalacak davranışlarda bulunursunuz. İşte bu i resim ülkeyi yönetenlerin ahlaki ve ruh halini anlatan açık bir resimdir. Şahinbey Belediye Başkanı elindeki gücü kaybetmeme çabası içerisinde nelere katlanıyor. Hem insanlığa hem de inançlarımıza, inandıklarına aykırı sırf gücü kaybetmemek için bu kadar eğilmek, gerisini siz düşünün. Gaziantepli seçmenlere sesleniyorum. Oylarınızla seçtiğiniz belediye başkanının düştüğü duruma iyi bakın. Bu şahıs sizleri temsil ediyor. Sizin adınıza biat ediyor boyun eğiyor. Anadolu insanına yakışmayacak dik duruştan öte sizleri düşünmekten öte makam ve mevkisini bundan sonraki siyasi ve maddi ikbalini düşünüyor. Bunları da yaparken sizlerden aldığı oylarla sizden aldığı destekle yapıyor. Yani sizleri kullanıyor. Kendi ikbali için sizlerin düşüncelerini sömürüyor. Sonra ne oluyor ne kadar eğilmişsen o kadar övgü alıyorsun. Tebrik ediliyorsun. Hz. Ali’nin dediği gibi ‘Haksızlık karşısında eğilme. Eğilirsen hem hakkını hem şerefini kaybedersin.’ Şimdi doğru yapma zamanı gücün karşısında eğilenlerle birlikte olanlarla değil. Ezilenlerle birlikte olma zamanı…"

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep şahinbey ak parti mehmet tahmazoğlu Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
ne alaka! Örf, adet, saygı bilmeden herşeye zıplayan chp. Taziye evi orası, ev sahibi gücü yettiğince hürmet eder, konuklar da aynı şekilde makamını, zenginliğini unutup taziyesini iletmeye gider. Tek derdi fitne bu chp nin...
Yav işte el ayak öpecen,yalakalık yapacan,gerekirse yerlerde sürünecen,bayansan kafayı türbanlıyacan,O bir peygamber gibi,vs.vs.vs.diyecen...ADAY olacan,
hepsi sünepe biat kültürünün insanları rezil insanlar
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