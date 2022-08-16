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Tepki çeken görüntü! Sosyal medyada yayınladı, polis harekete geçti

16.08.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde çekilen görüntüler polisi alarma geçirdi. Evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. İşte olayın detayları...

Tepki çeken olay, geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

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Daha sonra evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti. Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı.

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Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı. Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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(DHA)

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sosyal medya Beylikdüzü
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