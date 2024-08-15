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  4. Tepki çeken görüntüler! İstanbul'un ortasında E-5'i kapatıp halay çektiler

Tepki çeken görüntüler! İstanbul'un ortasında E-5'i kapatıp halay çektiler

15.08.2024 10:23
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Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
15.08.2024 10:23
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcıların tepkisini çekti. İstanbul'da kaydedildiği belirtilen o görüntülerde, E-5 karayolunun kapatılıp halay çekildiği görüldü. E-5'i trafiğe kapatıp halay çeken grubun o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

Trafikte sorumsuz hareketlerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada paylaşılan son bir görüntü ise büyük tepki topladı. O görüntünün kaydedildiği adres ise İstanbul.

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TRAFİĞİ DURDURUP HALAY ÇEKTİLER

İstanbul'da kaydedildiği belirtilen o görüntülerde bir grubun, E-5 karayolunda trafiği durdurup, yolu adeta kapattığı ve halay çektiği görüldü.

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Görüntülerde grup halay çekerken, kapatılan yolda uzun araç trafiği oluştuğu da dikkatlerden kaçmadı.

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O ANLAR KAMERADA

E-5'i trafiğe kapatıp halay çeken grubun o anları ve oluşan trafiğin yoğunluğu saniye saniye kameraya yansıdı.

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D-100 Karayolu e5 karayolu halay
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