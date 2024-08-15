Tepki çeken görüntüler! İstanbul'un ortasında E-5'i kapatıp halay çektiler

Trafikte sorumsuz hareketlerin ardı arkası kesilmiyor. Sosyal medyada paylaşılan son bir görüntü ise büyük tepki topladı. O görüntünün kaydedildiği adres ise İstanbul.

TRAFİĞİ DURDURUP HALAY ÇEKTİLER

İstanbul'da kaydedildiği belirtilen o görüntülerde bir grubun, E-5 karayolunda trafiği durdurup, yolu adeta kapattığı ve halay çektiği görüldü.

Görüntülerde grup halay çekerken, kapatılan yolda uzun araç trafiği oluştuğu da dikkatlerden kaçmadı.

O ANLAR KAMERADA

E-5'i trafiğe kapatıp halay çeken grubun o anları ve oluşan trafiğin yoğunluğu saniye saniye kameraya yansıdı.