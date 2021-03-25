Tepki çeken görüntüler için Pentagon'dan yeni adım

Geçtiğimiz günlerde ABD'den gelip dünyaya yayılan bu fotoğraflar sadece yürek burkmakla kalmamış göçmen politikası sert şekilde eleştirilen ülkede ve dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Göçmen merkezlerinde yaşanan korkunç gerçeklerin gündeme bomba gibi düşmesinden sonra Pentagon harekete geçti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının talebinin olumlu karşılandığı ve göçmen çocukların geçici barınması konusunda bakanlığa destek olunacağı kaydedildi.

Buna göre Pentagon, Teksas'ta St. Antonio kentindeki Lackland Üssü'nden bir yurt binasında ve El Paso kentindeki Fort Bliss Üssü'nde yapılacak geçici konaklama tesisinde göçmen çocukları barındıracak.

Ne kadar çocuğun bu yerlerde kalacağı açıklanmazken, yıl sonuna kadar bu tesislerin geçici barınma amacıyla göçmenlere ayrılacağı kaydedildi.

ABD'de sınırdaki düzensiz göçmen krizi giderek büyürken, resmi belgelere göre ABD kolluk birimleri ocak ayında 5 bin 600, şubatta 9 bin 300, martın ilk 20 gününde ise 11 bin ebeveynsiz göçmen çocuğu gözaltına aldı.