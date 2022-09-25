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  4. Tepki çeken görüntüler! Siren ve uyarılara rağmen ambulansa yol vermemekte direndi

Tepki çeken görüntüler! Siren ve uyarılara rağmen ambulansa yol vermemekte direndi

25.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da hastaneye yeni doğan bebek nakleden ambulansa havalimanına turist götüren midibüs sürücüsü tarafından yol verilmedi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, Antalya-Manavgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden bir acil yardım ambulansına D-400 karayolunda havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi. Kameraya yansıyan görüntüde sol şeritte seyreden midibüs sürücüsünün siren çalan ambulans tarafından anons yapılmasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü. Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

"GEREKLİ ADLİ VE İDARİ CEZALAR İVEDİLİKLE UYGULANMALIDIR"

Duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren sağlıkçılar ise, "Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde görevini icra eden acil yardım ambulansı, Antalya-Manavgat karayolu üzerinde yeni doğan nakli yaparken bu görüntülere maruz kaldı. Gerekli adli ve idari cezalar ivedilikle uygulanmalıdır!" sözlerine yer verdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya ambulans
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