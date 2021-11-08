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Tepki çeken görüntüler sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde polis denetimi

08.11.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirnekapı Şehitliği'nde son günlerde sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçen polis denetim yaptı.

Tepki çeken görüntüler sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde polis denetimi

Edirnekapı Şehitliği'nde uçucu madde bağımlıları ve uygunsuz hareketler sergileyenlerin görüntüleri sosyal medyada yayılınca büyük tepki çekti. Görüntüler sonrası Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri harekete geçti.

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Denetim yapan ekipler şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Polis ekipleri yaya ve ekip araçlarıyla şehitlik içinde devriyelerini sıklaştırdı. Şehitlik içinde şüpheli görülen araç sahipleri de uyarılıp araçlarının kaldırılması istendi.

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Edirnekapı Metrobüs Durağı'na gitmek için şehitlik içinden geçen Behice Ateş, "Çocuklarımızın eve geç kalsalar tereddütte kalıyoruz. 'acaba ne oldu' diye düşünüyoruz. Bu uygulamalardan, polis ekiplerimiz denetlemesinden memnunuz" dedi.

DHA

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