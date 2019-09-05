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Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi! O Çocuklar hakkında flaş karar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.09.2019 02:07 | Son Güncelleme

Bursa'da, boşandığı eski karısının 12 yaşındaki kızına ve ikinci evliliğinden olan 2,5 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği videoları gören babanın suç duyurusu üzerine eski eşi ve onun kocası Uşak’ta gözaltına alındı. Çocuklar ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Tepki çeken görüntüler sonrası harekete geçildi! O Çocuklar hakkında flaş karar!

Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.'den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.'ye verildi. Y.Ç. 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.'nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda, kızının cep telefonunu kontrol etti. Ancak gördükleri karşısında hayrete düştü.

Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.'den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca, bu sefer A.Ç., ve Y.Ç.'nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü.

Videoda, alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., soluğu savcılıkta alarak eski eşi ve kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatı ile anne Y.Ç. ile yeni eşi A.Ç., polis tarafından oturdukları evde gözaltına alındı.

Çocukların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uşak İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alınacağı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)

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