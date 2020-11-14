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  4. Tepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor

Tepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor

14.11.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Tepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor

Bursa'da bir sosyal paylaşım sitesinde, Mudanya Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi gören erkek Covid-19 hastası için refakatçi ilanı paylaşıldı. Paylaşımın altına yapılan yorumlar ise 'pes' dedirtti.

Türkiye’de son günlerde koronavirüs vakalarının yeniden günlük 2 bin 500’lü rakamlara çıkmasıyla birlikte bazı büyükşehirlerde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yer alan bir kadın grup sayfasında paylaşılan "Koronavirüs hastasına refakatçi aranıyor" ilanı tepki çekti. Dahası paylaşımın altına yapılan yorumlar 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

'ÜCRETTE ANLAŞABİLİRSEK BEN KALABİLİRİM'

Bir kadın sosyal medya kullanıcısı tarafından grup sayfasında, “Mudanya Devlet Hastanesinde koronavirüs servisinde yatan erkek hastaya refakatçi arıyoruz, yardımcı olmak ister misiniz?” diye paylaşım yapıldı. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ilana tepki gösterirken, bazılarının ise “ücrette anlaşabilirsek ben kalabilirim” yazması dikkatleri çekti.

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KORONAVİRÜS İÇİN REFAKATÇİ KABUL EDİLİYOR MU?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs hastalarının tedavisinde ilk basamağın, hastanın sağlıklı bireylerden izole edilmesi olarak tanımlamıştı. İnternette yer alan çok sayıda “Koronavirüs hastasına refakatçi” ilanları akıllara koronavirüs hastalarının yanına refakatçı alınıyor mu? sorusunu getirdi.

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