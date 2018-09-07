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Tepki çeken kömür ocağı projesiyle ilgili şirket yetkilisinden açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 17:51 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde tepki çeken açık ocak kömür işletme projesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Tepki çeken kömür ocağı projesiyle ilgili şirket yetkilisinden açıklama

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde tepki çeken açık ocak kömür işletme projesiyle ilgili açıklama yapıldı. Projeyi gerçekleştirecek Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Akın, "Adı geçen sahada, ekonomik bir kömür kaynağı olmadığından, ruhsat içerisinde kesinlikle açık işletme faaliyetinde bulunulmayacaktır" dedi.
Yatağan Belediye Başkanı CHP'li Haşmet Işık, dün ilçe sakinleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda, ilçe merkezindeki 1670 dönüm ruhsatlı alanda açık ocak kömür işletme projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'ne uygun bulunmasını eleştirerek, projeye tepki gösterdi. Projeyi yapacak Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ.'nin İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Akın ise bugün açıklama yaptı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Güney Ege Linyit İşletmeleri (GELİ) tarafından iki derin sondaj yapıldığını belirten Akın, şunları kaydetti:
"Bu sondajlarda 550-600 metre derinlikte kömür kesilmiştir. Bu nedenle 26 Mayıs 2009'da arama ruhsatı alınmıştır. Bu ruhsat özelleştirmeyle birlikte şirketimiz uhdesine geçmiştir. Devir sonrası sahada yapılan 5 sondajdan 3'ünde 56- 114 metreleri arasında farklı seviyelerde düşük kalorili kömür varlığı tespit edilmiştir. Maden Kanunu gereği, ruhsatın şirketimizde kalması ve cezalı duruma düşmemek için, 3 yıl içinde, işletme izninin alınması zorunludur. Bu nedenle, işletme izni ile ilgili prosedürler yürütülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede ÇED izni için ilgili kurumlardan görüş istenilmiştir. Adı geçen sahada, ekonomik bir kömür kaynağı olmadığından, ruhsat içerisinde kesinlikle açık işletme faaliyetinde bulunulmayacaktır."

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