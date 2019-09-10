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Tepki çeken lokanta tabelası indirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:52 | Son Güncelleme

 ÜNLÜ televizyon programcısı Bekir Develi, Manisa'daki bir lokantanın 'Muhamm-et' isimli tabelasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- ÜNLÜ televizyon programcısı Bekir Develi, Manisa'daki bir lokantanın 'Muhamm-et' isimli tabelasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Vatandaşlar tepkiye hak verip eleştirince, zabıta ekipleri tabelayı indirdi.

Televizyon programcısı Bekir Develi, Kula'da faaliyet gösteren bir lokantanın 'Muhamm-et' isimli tabelasını Twitter hesabından eleştirdi. Develi, hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bu rezalet Manisa'nın Kula ilçesindeki basit bir lokantaya ait. İkaz eden vatandaşlara 'Elinizden geleni ardınıza koymayın' diyecek kadar pervasızlarmış. Bi yayalım mı dostlar' yazdı. Ülke genelinde birçok kişi, Develi'ye hak verdi. Bir kullanıcı, 'Edep yahu. Nerede çocuklarına yüksek sesle bağırırım endişesi içinde Peygamber Efendimizin ismini vermekten çekinip, Mehmet ismini veren sahabeler' yazdı.

Eleştiriler giderek artarken Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ise bu sabah lokantayı denetledi. Yapılan incelemelerin ardından 'Muhamm-et' isminin yer aldığı tabela, zabıtalar tarafından indirildi.

Kendi isminin Muhammet olmasından dolayı lokantaya bu ismi verdiğini söyleyen işletmeci Muhammet Kurnaz, önceki yıllarda 'Nil' lokantası olarak hizmet verdiklerini, 3 yıl önce iş yerinde yapılan tadilat çalışmalarının ardından isim değişikliği yaptıklarını söyledi. Hiçbir kötü düşünce gözetmeden kendi ismini lokanta ismi olarak kullandığını ifade eden Kurnaz, babası ile birlikte 18 yıldır aynı yerde hizmet verdiklerini belirtti.

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