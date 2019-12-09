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Tepki çeken olay! Caitlyn Jenner’ı kimse karşılamaya gelmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 09:46 | Son Güncelleme

I'm a Celebrity yarışmasına katılan Caitlyn Jenner, geçen akşam elendi. Yarışma sonrası köprüden geçerek şova veda eden Jenner'ı, kızları Kylie ve Kendall'ın karşılamaya gelmemesi tepkiye yol açtı.

Kylie ve Kendall Jenner’ın ameliyatla kadın olan babaları Caitlyn Jenner, I’m a Celebrity yarışmasıyla gündemdeydi. Şovda yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren Caitlyn, geçen akşam yarışmadan elendi.

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Caitlyn Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner

Yarışmacılar, elendikten sonra bir asma köprüden geçerek programa veda ediyor. Genellikle de köprünün diğer ucunda, kişilerin ailelerinden ya da yakın çevrelerinden kişiler karşılamaya geliyor.

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Caitlyn Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner

Ne var ki Jenner’ı kimse karşılamaya gelmedi. Zira Kylie şu an kar tatilinde, büyük kızı Kendall ise Bella Hadid ile birlikte Miami’de güneşin tadını çıkarıyor. Caitlyn’in köprüde tek başına kalması ise tepkilere yol açtı. Pek çok kişi babalarını yalnız bırakan kardeşlere isyan etti. Bazıları ise Jenner’ın düştüğü durumu ‘Bu bir dramdır’ diye yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
Caitlyn Jenner I’m a Celebrity kendall jenner kylie jenner

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
vah vah vah ne haber ama dünyanın sonu gelmiş!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gelselerdi haber özelliği olmazdı..
ortada aile mi var?
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