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Tepki çeken olay! Ekrem İmamoğlu’nun aile mezarlığına ‘gamalı haç’ çizildi

19.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığında tepki çeken bir olay yaşandı. İmamoğlu ailesinin mezarlığının duvarlarına ve yola sprey boyayla gamalı haç çizildiği görüldü. Köy muhtarı durumu fark ederek jandarmaya bildirdi.

Tepki çeken olay! Ekrem İmamoğlu’nun aile mezarlığına ‘gamalı haç’ çizildi

Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi'ndeki aile mezarlığının duvarına ve yola gamalı haç çizildiği tespit edildi. Olayı fark eden köy muhtarı jandarmaya haber verdi, tutanak tutuldu. İmamoğlu'nun İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun kabrinin de aile mezarlığında bulunduğu öğrenildi.

17 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde köyün muhtarı, İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına sprey boya ile şekiller çizildiğini gördü. Muhtar, durumu jandarmaya bildirdi.

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KİMSE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sözcü gazetesinin haberine göre; Olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına yapılan Nazilerin sembolü olan gamalı haç çiziminin, İmamoğlu'nun kuzeni Cemal İmamoğlu'nun evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edildi. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemedi. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmadı, sadece tutanak düzenlendi. Jandarmanın da şikayetin ardından bölgedeki denetimlerini arttırdığı öğrenildi.

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İSTİKLAL GAZİSİ DEDESİNİN MEZARI DA BULUNUYOR

İmamoğlu 2019 yılında ikinci seçimi öncesinde baba ocağı Akçaabat'ta aile mezarlığını da ziyaret etmişti. İmamoğlu'nun İstiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun kabri de aile mezarlığında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Trabzon
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