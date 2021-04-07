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  4. Tepki çeken olay! Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti

Tepki çeken olay! Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti

07.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi'nde 11 öğrenci koronavirüse yakalandı. Okul pansiyonunda nöbete kalan öğretmenlere ise idare tarafından, karantinaya alınan öğrencilerin yemeklerini vermeleri, ateşlerini ölçmeleri ve yoklama almaları gerektiğinin söylendiği ileri sürüldü. Karantinaya alınmayan ve ailelerini riske attıklarını düşünen bazı öğretmenler itiraz etti, ancak durumlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

Tepki çeken olay! Öğretmenlere 'koronavirüslü öğrenci' nöbeti

Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi'nde 1 Nisan'da bir öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine durumlarından şüphelenilen diğer öğrencilere test yaptırıldı. Test sonucunda 8'i kız, 11 öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan öğrencilerin derslerine giren öğretmenler 'temaslı' olarak karantinaya alınmazken, iddiaya göre, öğrencilerle ilgilenmeleri için görevlendirildi.

ODADA YOKLAMA

Okulun pansiyonunda her gün nöbet tutan öğretmenlerin aylık nöbet listesi değiştirilmezken, iddialara göre karantinada bulunan pozitif öğrencilerin yemeklerini saat 07.00, 12.00 ve 18.00’de vermeleri ve 24.00'te vücut sıcaklıklarını ölçmeleri, odalarında yoklamalarını almalarının istendiği ileri sürüldü. Karantinaya alınmayan ve ailelerini riske attıklarını düşünen bazı öğretmenler itiraz etti, ancak durumlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

'PANSİYONDA KALABİLECEKLERİ SÖYLENDİ'

Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, 12'nci sınıf öğrencileri arasında testi pozitif çıkanlar olduğunu belirterek, "Pozitif çıkanlar ve temaslı olanların tamamı pansiyonda ayrı odalarda izole edildi. İzole olan öğrencilerle ilgilenen pansiyondaki belletmen öğretmenlerimize de tüm koruma ekipmanları sağlandı. Evlerine gitmek istememeleri durumunda da pansiyonda kalabilecekleri söylendi. Karantina süresi biten öğrencilerimize de tekrar test yaptırarak izolasyonlarını bitireceğiz" dedi.

BOŞ ODADA İZOLE

Okulun internet sitesinde 'Covid-19 Önlemleri' bölümündeki 'Yönetici ve Öğretmen Rehberi'nde nöbetçi öğretmenin süreçteki sorumlulukları arasında ise konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Okula girişte salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencileri ve personeli öncelikle belirlenen boş bir odada izole eder ve ivedilikle ilgili idareciye haber verir."

Aynı önlemler listesindeki 'Pansiyonlarda Dikkat Edilecek Hususlar' kısmında da "Rahatsızlanan bir öğrenci için mutlaka sağlık birimleri ile irtibata geçilir. Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrenciler öncelikle belirlenen boş bir odada veya alanda izole edilir. Gerekli birimlere ve ailesine ivedilikle haber verilir" ibaresi yer aldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya Öğretmen

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