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Tepki çeken talimat: Yaşlıları yoğun bakıma almayın

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

İsveç'te bir hastanenin, koronavirüs taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmaması yönünde doktorlara talimat verdiği iddia edildi.

Tepki çeken talimat: Yaşlıları yoğun bakıma almayın

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, araştırmalarıyla tanınan Karolinska Üniversite Hastanesi, koronavirüs taşıyan 80 yaş üstü hastaların yoğun bakıma alınmamasına ilişkin doktorlara bir belge gönderdi.

Belgede, doktorlardan ayrıca kronik hastalığı bulunan 60 yaş üzeri hastalara da yoğun bakıma alınma önceliği verilmemesi istendi.

Olayın basına sızmasıyla eleştirilerin hedefi olan hastane tarafından yapılan açıklamada ise "Tıbbi öncelik her zaman hastanın yoğun bakımla başa çıkma ve iyileşme beklentisine dayanır. Hastanın iyileşme beklentisi yüksek değilse yoğun bakım tedavisi uygulanamaz" denildi.

İsveç'te salgın nedeniyle şimdiye kadar 793 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 9 bin 141'e ulaştı.

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